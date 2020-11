Un gravissimo incidente stradale è avvenuto la scorsa notte a Santo Domingo. Purtroppo Angelica Gerlin una ragazza veneta di soli 18 anni, è morta insieme al suo fidanzato. I sanitari intervenuti sul posto, non hanno potuto far nulla per salvarle la vita. È morta sul colpo.

CREDIT: INSTAGRAM

Si era trasferita da poco nell’isola, per seguire il suo ragazzo, conosciuto come dj Manuel, originario del posto. Erano felici e spensierati e tutta la comunità di Santa Giustina, a Belluno, si è ora stretta vicino al dolore dei familiari.

Secondo le informazioni emerse, il dramma si è consumato la notte scorsa. I due giovani erano a bordo di uno scooter, a Portillo, vicino Las Terrenas.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, una persona a bordo di un pick-up di grande cilindrata, li ha travolti. L’automobilista invece di fermarsi a prestare il primo soccorso, è fuggito via.

CREDIT: INSTAGRAM

I presenti hanno lanciato tempestivamente l’allarme alle forze dell’ordine e anche ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. I medici intervenuti, non hanno potuto far nulla per salvare i ragazzi. Entrambi sono morti sul colpo.

Il medico legale arrivato sul luogo dove si è consumata la tragedia, ha riscontrato sui corpi dei due fidanzati, un grave trauma cranico e delle lesioni al torace.

Morte Angelica Gerlin: le indagini e le parole del sindaco

CREDIT: OSCARITALY 65

Gli inquirenti ora stanno lavorando per riuscire a ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente. Però, per prima cosa stanno facendo il possibile per riuscire a trovare la persona alla guida del pick-up, che ha fatto perdere le sue tracce.

Angelica lascia i due genitori e la sorella Nicole. L’intera comunità è sconvolta per questo tragico ed improvviso decesso. Infatti, anche il sindaco di Santa Giustina, Ivan Minella, ha voluto mandare un messaggio alla famiglia. Ha dichiarato: