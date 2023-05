I fidanzati che purtroppo hanno perso la vita in un grave sinistro in moto, solo pochi giorni prima avevano pubblicato un annuncio su una piattaforma, per mettere in vendita quel veicolo. Tuttavia, non sono riusciti nel loro obiettivo, perché hanno trovato il decesso.

Sono giorni di grande strazio e tristezza quelli che purtroppo stanno vivendo i familiari di Antonio Cerruti e Nicole Rebecca Gaia Belluschi. Entrambi erano appassionati di veicoli a due ruote.

Il 27 aprile su una piattaforma social, la stessa ragazza aveva pubblicato un annuncio, nel quale aveva scritto: Ducati Hypermotard del 2009, in vendita in condizioni di concorso.

Tuttavia, solo due giorni dopo i due ragazzi, che si erano conosciuti in un motoraduno a settembre dello scorso anno, hanno perso la vita. Stavano insieme da pochi mesi ed in quella giornata erano usciti per fare un giro.

Però è proprio mentre stavano tornando a casa, che è avvenuto l’impensabile. Gli agenti intervenuti sul posto ora stanno lavorando per capire la dinamica, visto che sull’asfalto non risultano esserci segni di frenata.

I genitori non si erano mai conosciuti, ma purtroppo si sono dovuti conoscere in questa circostanza davvero straziante. La stessa madre di Antonio non riesce proprio a darsi una spiegazione, poiché fino a quel giorno il ragazzo è sempre stato molto attento.

Il sinistro in cui i due fidanzati sono deceduti

I fatti sono avvenuti intorno alle 17 di sabato 29 aprile. Precisamente in via XXVIII Giugno, vicino l’incrocio con via San Martino, nel comune di Volpago del Montello, in provincia di Treviso.

I due giovani erano in sella alla moto Ducati di Antonio. Erano andati a pranzo fuori. Quando all’improvviso il ragazzo ha perso il controllo del suo veicolo e sono finiti contro un palo.

Nell’impatto purtroppo sono sono volati sull’asfalto per una decina di metri e quando i soccorritori sono arrivati sul posto, non hanno potuto far altro che constatare il loro decesso. Antonio aveva 31 anni e Nicole appena 24. Ora saranno solo le indagini a far luce su cosa è accaduto.