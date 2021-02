Grave incidente stradale, due bimbe erano in condizioni molto gravi: la più piccola ha perso la vita

Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella serata di ieri, lunedì 15 febbraio. Purtroppo due bimbe di 6 e 3 anni e mezzo, sono rimaste gravemente ferite e poche ore fa, la più piccola è morta. Erano in macchina con la loro mamma, che invece non risulta essere in pericolo di vita. La dinamica è ora al vaglio delle forze dell’ordine.

Un evento tragico, che ovviamente ha scosso l’intera comunità. Tutti erano in apprensione per le piccole e stavano pregando, affinché nessuna di loro perdesse la vita.

In base alle informazioni rese note dai media locali nelle ultime ore, il dramma si è consumato nella serata di ieri, intorno alle 19. Precisamente sulla SP21, tra Borgo D’Ale e Tronzano, due piccoli comuni in provincia di Vercelli.

Da ciò che è emerso, le auto coinvolte sono due: una Mercedes guidata da un uomo ed una Fiat Punto, guidata dalla giovane madre con a bordo le sue bambine.

Alcuni passanti appena si sono resi conto della gravità della situazione, hanno lanciato in fretta l’allarme ai soccorsi e anche alle forze dell’ordine. I soccorritori sono arrivati sul posto, nel giro di pochi minuti.

La Mercedes, dopo il grave impatto, si è ribaltata in un campo al bordo della strada. Mentre la Punto si è fermata, completamente distrutta, in un fosso. Al momento le cause che hanno portato all’incidente sono ancora da chiarire dagli agenti di polizia.

Le condizioni delle due bimbe dopo l’impatto

Purtroppo ad avere la peggio sono state proprio le bambine. I sanitari intervenuti sul posto, in un primo momento hanno dovuto rianimare la più piccola sul posto. Inoltre, hanno anche chiesto l’intervento dell’elisoccorso.

Entrambe infatti sono state ricoverate all’ospedale Regina Margherita di Torino, nel reparto di terapia intensiva. I dottori, viste la criticità delle loro condizioni, hanno deciso di tenere riservata la prognosi. Tuttavia, la più piccola, a causa del grave trauma cranico, ha perso la vita poche ore dopo essere arrivata nel nosocomio.

La sorella maggiore invece, ha riportato un trauma addominale ed anche lei è in gravi condizioni. La mamma e il signore sono stati trasportati all’ospedale di Vercelli. Hanno riportato traumi e contusioni, ma al momento nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita. Tra pochi giorni potranno tornare a casa.