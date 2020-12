Grave incidente in elicottero, due persone sono rimaste ferite, tra questi anche una bambina di 10 anni

Un gravissimo incidente in elicottero, è avvenuto nel tardo pomeriggio di ieri, mercoledì 30 dicembre, a Val Serentino, in Alto Adige. A bordo del veicolo c’erano 7 persone e due di loro hanno riportato conseguenze più gravi. Tra questi, c’è anche una bambina di soli 10 anni, che ora è in ospedale.

Un evento tragico che avrebbe potuto portare a conseguenze peggiori. Per fortuna, tutti i passeggeri sono riusciti a fuggire in tempo, prima che il mezzo prendesse fuoco.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, l’elicottero da turismo si è schiantato contro il suolo, nel tardo pomeriggio di mercoledì 30 dicembre. A bordo c’erano 7 persone.

Da una prima ricostruzione, sembrerebbe che il veicolo sia partito dall’aeroporto di Bolzano. I passeggeri volevano fare un giro in tutta la zona, per poterla vedere bene dall’alto e poter ammirare tutti i paesaggi.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dalle forze dell’ordine, il mezzo non ha più risposto ai comandi del pilota. Quest’ultimo nella zona di San Martino, ne ha perso il controllo e l’elicottero è andato a schiantarsi violentemente contro il suolo.

I passeggeri sono riusciti a fuggire in tempo, poiché nel giro di pochi secondi, è scoppiato un incendio. Cinque di loro, non hanno riportato gravi conseguenze. Mentre due persone hanno riportato dei traumi.

Incidente in elicottero: i feriti e le indagini

CREDIT: STEFANO MECENERO

Dopo l’impatto uno degli adulti è stato trasportato in ospedale, poiché ha riportato una contrattura alla spalla. Tra i due feriti c’è anche una bambina di 10 anni, che al momento è ricoverata nel nosocomio di Bressanone, poiché ha riportato un trauma alla schiena.

Sul posto dove è avvenuto l’incidente, sono arrivati anche i Vigili del Fuoco di Reinswald e Astfeld. I pompieri in un primo momento hanno spento le fiamme e subito dopo hanno messo in sicurezza tutta la zona.

L’Enav, l’ente di sicurezza in volo, proprio come da prassi, ha aperto un’inchiesta su quanto accaduto. La dinamica è ora al vaglio degli inquirenti, che stanno cercando di capire come sia avvenuto il tragico impatto.