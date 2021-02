Un gravissimo incidente stradale è avvenuto nella mattinata di ieri, mercoledì 17 febbraio, a Teramo. Purtroppo, una ragazza di soli 24 anni, chiamata Ariana Huseinovic, ha perso la vita mentre stava andando a lavoro. Poco dopo il decesso, gli inquirenti hanno scoperto che era in dolce attesa.

CREDIT: FACEBOOK

Il suo compagno, i suoi familiari e tutte le persone che l’hanno conosciuta, al momento sono sconvolti. Nessuno di loro si aspettava di vivere la tragica ed improvvisa perdita.

Secondo le informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato intorno alle 6.40 di mercoledì 17 febbraio. Precisamente su una strada che porta a Silvi, il piccolo comune dove viveva la ragazza.

Era a bordo della sua Peugeot 206, quando all’improvviso si è scontrata con una Ford Fiesta che veniva dal senso opposto. L’impatto, purtroppo, è stato violento.

Alcuni passanti, appena si sono resi conto della gravità dell’accaduto, hanno lanciato in fretta l’allarme al 118 e alle forze dell’ordine. I sanitari arrivati sul posto, hanno provato a fare il possibile per salvarle la vita, ma i loro tentativi non hanno portato ai risultati sperati.

All’arrivo dei medici Ariana era in fin di vita. Per questo l’hanno rianimata ed hanno anche utilizzato il defibrillatore, ma in pochi minuti il suo cuore ha cessato di battere. Per questo non hanno potuto far altro che constatare il suo decesso. L’altro automobilista invece, risulta essere ferito, ma non in gravi condizioni.

Incidente a Teramo: le indagini

Ariana viveva a Silvi e veniva dal Kosovo. Già da molto tempo lavorava nell’azienda Rolli di Roseto degli Abruzzi. Gli inquirenti solo dopo aver ascoltato i suoi familiari, hanno scoperto che era in dolce attesa.

Conviveva in con il suo compagno ed entrambi erano al settimo cielo per questa gravidanza. Non vedevano l’ora di conoscere il loro bimbo. Gli agenti di polizia hanno già restituito la salma alla sua famiglia.

Hanno deciso di non disporre l’autopsia sul corpo, poiché la dinamica di quanto accaduto sembra essere abbastanza chiara. Il suo funerale sarà celebrato sabato alle 15.30 alla casa funeraria Pianacce di Silvi.