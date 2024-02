Un gravissimo incidente è quello che è avvenuto nel comune di Aprilia, nella giornata di sabato 10 febbraio. Purtroppo una ragazza di 33 anni, ha avuto la peggio. Teresa Raso è deceduta sul colpo, dopo essere finita in un fosso con la sua macchina.

Sul posto oltre ai sanitari, sono arrivate anche le forze dell’ordine, che hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore. Ora stanno lavorando per capire l’esatta dinamica e soprattutto le eventuali responsabilità.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di sabato 10 febbraio. Teresa era partita da contrada La Cogna, che si trova nella città di Aprilia. Era alla guida della sua Ford Fiesta e stava raggiungendo l’abitazione dei suoi genitori.

Quando all’improvviso in via del Genio Civile, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, la ragazza si è scontrata frontalmente contro una Yaris, guidata da un ragazzo di 27 anni. L’impatto tra i due veicoli è stato davvero molto violento, al punto che la macchina di Teresa, è finita in un fossato che costeggia la carreggiata.

Il decesso di Teresa Raso dopo il sinistro

CREDIT: ALL IN 4K

I passanti si sono presto resi conto che la situazione era disperata. Per questo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari. Questi ultimi arrivati sul posto però, non sono riusciti a fare nulla per salvare la vita della 33enne. Il suo decesso è avvenuto praticamente sul colpo.

L’altro ragazzo invece, si trova ora ricoverato all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina ed anche le sue condizioni risultano essere molto gravi. Sull’accaduto nel frattempo stanno lavorando le forze dell’ordine, per capire l’esatta dinamica.

La scomparsa improvvisa e straziante di Teresa, ha lasciato grande dolore e sconforto nei cuori dei suoi cari. In tanti infatti la stanno ricordando con dei post sui social, anche per mostrare vicinanza alla sua famiglia, colpita dalla grave perdita.