Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella notte tra martedì 30 e mercoledì 31 ottobre, nella provincia di Ferrara. Purtroppo una giovane donna di 39 anni, chiamata Erica Maratea è deceduta praticamente sul colpo, a causa dello scontro grave contro un muretto.

Il ragazzo di 28 anni, che era alla guida della macchina invece, si trova ricoverato all’ospedale Maggiore, in condizioni molto gravi. Ora gli agenti stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il dramma si è consumato poco dopo la mezzanotte tra martedì 30 e mercoledì 31 ottobre. Precisamente lungo la strada statale 66, a Sant’Agostino, nella provincia di Ferrara.

La donna, in realtà era originaria di Salerno, ma era residente nel comune di Terre del Reno. Non è ancora chiaro dove erano diretti, ma è proprio all’improvviso, che è avvenuto l’impensabile.

Da ciò che è emerso Erica era seduta nel sedile passeggero. Alla guida della macchina c’era un ragazzo di 28 anni, originario dell’Albania.

Il giovane però, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, forse per l’alta velocità, è uscito fuori strada. L’automobilista ha perso il controllo del suo veicolo ed hanno finito la corsa contro un muretto che costeggiava la carreggiata.

Il decesso di Erica Maratea dopo il grave sinistro

I passanti che si sono trovati davanti alla scena hanno capito subito che il sinistro ha portato a conseguenze molto gravi. Per questo motivo hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, come anche delle forze dell’ordine.

I soccorritori sono arrivati sul posto in pochi minuti. Hanno tirato fuori subito la donna dall’auto, ma si sono presto resi conto che per lei non c’era ormai più nulla da fare. Hanno cercato di rianimarla a lungo, ma alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il decesso.

Il ragazzo invece è stato elitrasportato d’urgenza all’ospedale Maggiore di Bologna. Si trova ricoverato in condizioni molto gravi. Gli agenti nel frattempo stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica del sinistro, che ha portato a conseguenze strazianti.