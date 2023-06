Grave incidente in via Nomentana, morta una donna di 62 anni, grave il nipotino di 4 anni che era in macchina con lei

Un gravissimo incidente in via Nomentana è quello che è accaduto nel pomeriggio di ieri, martedì 20 giugno. Purtroppo una donna di 62 anni, a bordo della sua auto ha perso la vita poco dopo il sinistro, con lei c’era un bimbo di 4 anni, che è ricoverato in condizioni molto gravi.

Sul posto sono intervenute le forze dell’ordine ed i Vigili del Fuoco, che hanno dovuto lavorare a lungo per liberare le due persone, che erano rimaste incastrate tra le lamiere del veicolo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti intorno alle 16.20, di martedì 20 giugno. Precisamente tra via Nomentana e via Poggio Fiorito, strade che si trovano al confine tra Guidonia e Roma.

La donna di 62 anni, era alla guida della sua Fiat Panda e con lei c’era anche il nipotino di appena 4 anni. Sono loro che nel sinistro purtroppo hanno avuto la peggio.

Da ciò che è emerso in queste ore, un furgone, la macchina di piccola cilindrata ed anche un autobus Atac, si sono scontrati. La dinamica è ancora al vaglio delle forze dell’ordine.

I passanti appena si sono resi conto della gravità del sinistro, hanno chiesto l’intervento dei sanitari ed anche della Polizia Locale. Questi ultimi una volta arrivati, hanno chiesto l’ausilio dei Vigili del Fuoco.

Incidente in via Nomentana: il decesso della donna e le condizioni del piccolo

I pompieri hanno usato cesoie ed altri attrezzi per riuscire a liberare la nonna ed il nipote dalla loro Fiat Panda. Tuttavia, i medici intervenuti per la signora non hanno potuto fare nulla, ha perso la vita pochi minuti dopo il sinistro.

Il bambino che ha solamente 4 anni, invece è stato trasportato in elisoccorso all’ospedale Gemelli di Roma. Anche le sue condizioni risultano essere molto gravi ed i medici hanno deciso di tenere la sua prognosi riservata.

Nel frattempo le forze dell’ordine hanno lavorato a lungo per fare tutti i rilievi del caso. Molto probabilmente controlleranno anche i filmati di video sorveglianza della zona, per capire la dinamica di questo sinistro.