Aveva solamente 16 anni Kesia Buscema, purtroppo è rimasta coinvolta in un grave sinistro, mentre tornava a casa da una vacanza e nonostante i tentativi dei medici, per lei non c’è stato più nulla da fare. La madre ed il compagno di lei, sono entrambi ricoverati in ospedale.

La ragazza che frequentava il liceo scientifico, era molto conosciuta nel comune in cui viveva. Infatti sono davvero tanti quelli che la stanno ricordando con un post sui social.

Stando alle informazioni che hanno reso note diversi media locali i fatti sono avvenuti nel pomeriggio di giovedì 22 giugno. Precisamente sull’autostrada del Sole, tra le uscite di Fabro e Chiusi, nella provincia di Arezzo.

La giovane con la madre ed il compagno della donna, erano in macchina. Stavano rientrando nella loro abitazione che si trova nel comune di Chiusi della Verna, dopo una vacanza. Tuttavia, a destinazione non sono mai arrivati.

Da ciò che è emerso l’uomo alla guida della macchina, ha frenato perché davanti c’era un grave sinistro. Per non finire nel groviglio di lamiere ha frenato di botto, ma un tir che era dietro lo ha tamponato a sua volta.

Kesia nel grave impatto è stata sbalzata fuori dal veicolo. Purtroppo quando i medici sono arrivati, non hanno potuto far altro che constatare il decesso.

Il decesso di Kesia Buscema e degli altri

Vista la gravità del sinistro le forze dell’ordine, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore. Questo per fare i rilievi del caso ed anche per permettere ai soccorritori di lavorare.

Per la 16enne non hanno potuto fare nulla. La madre ed il compagno invece, sono stati trasportati d’urgenza in ospedale e da ciò che è emerso, nessuno di loro risulta essere in pericolo di vita.

Ora gli agenti intervenuti sul posto, stanno ancora lavorando per ricostruire la dinamica, anche se al momento sembra essere abbastanza chiara. In tanti in queste ore stanno pubblicando dei messaggi sui social, per ricordare la 16enne che purtroppo è deceduta.