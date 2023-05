Un gravissimo sinistro è quello che è avvenuto nella prima mattina di ieri, mercoledì 17 maggio, nel comune di Isorella. Purtroppo una ragazza di appena 23 anni, è deceduta praticamente sul colpo ed a nulla sono serviti i tentativi dei medici di tenerla in vita.

Vista la gravità dell’accaduto, gli agenti intervenuti hanno dovuto chiudere la strada e quindi, c’è stato il traffico in tilt in tutta la zona.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella prima mattina di mercoledì 17 maggio, intorno alle 7. Precisamente lungo via Corvione, nel comune di Isorella, che si trova nella provincia di Brescia.

La dinamica di questo sinistro è ancora al vaglio delle forze dell’ordine. Tuttavia, da ciò che è emerso fino ad adesso, la 23enne era alla guida del suo veicolo.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire dai Carabinieri intervenuti, si è scontrata frontalmente con un mezzo pesante che proveniva dal senso opposto. L’impatto per lei, purtroppo non le ha lasciato scampo.

I passanti hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari, ma al loro arrivo, per la ragazza non c’era più nulla da fare. Quando i Vigili del Fuoco l’hanno liberata dalle lamiere del suo veicolo, era ormai deceduta.

La dinamica del sinistro in cui è deceduta la ragazza di 23 anni

Da una prima ricostruzione degli agenti, molto probabilmente l’asfalto era viscido a causa della perdita del carburante di un altro camion passato in quella zona poco prima. Tuttavia, questa per ora resta solo un’ipotesi.

Saranno solo le ulteriori indagini da parte delle forze dell’ordine, a dare delle risposte concrete su cosa è accaduto in quella strada.

Sul posto oltre i Vigili del Fuoco ed i Carabinieri, è arrivato anche un elisoccorso. Però per la giovane ragazza non hanno potuto far nulla, lo scontro con il camion per lei è risultato essere fatale. Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questo episodio straziante.