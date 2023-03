Dramma in provincia di Brescia, a causa di un incidente tra un'auto ed una moto, Anna Bertoni è morta a 19 anni

Un gravissimo sinistro è quello avvenuto nella mattina di ieri, mercoledì 22 marzo, in provincia di Brescia. Purtroppo ad avere la peggio una ragazza di soli 19 anni, chiamata Anna Bertoni, che a causa dello scontro è deceduta sul colpo.

L’intera comunità è al momento sconvolta da questo triste episodio, la giovane era uscita di casa come suo solito per andare a scuola, ma è mai arrivata.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti poco prima delle 8 di mercoledì 22 marzo. Precisamente lungo via Preone, nel comune di San Felice Benaco, che si trova nella provincia di Brescia.

Anna era appena uscita di casa ed era diretta all’istituto ITS Battisti di Salò. Aveva salutato i genitori ed era salita sopra alla sua moto 125. Tuttavia, è proprio durante il tragitto che è avvenuto l’impensabile.

La ragazza si è schiantata frontalmente con una Jeep che proveniva dal senso opposto. A bordo di questo veicolo c’erano una mamma ed una bimba, che ora sono sotto shock, ma illese.

Vista la gravità del sinistro, alcuni passanti hanno lanciato tempestivamente l’allarme ai sanitari. I medici sono arrivati sul posto in pochi minuti, ma nonostante le loro manovre di rianimazione, per Anna non c’era ormai più nulla da fare.

La dinamica del sinistro in cui Anna Bertoni ha perso la vita

Purtroppo la ragazza che aveva compiuto 19 anni solamente il mese scorso, è deceduta praticamente sul colpo. Nello scontro è rimasto coinvolto anche un ragazzo minorenne alla guida di una minicar.

Dalle prime informazioni emerse, sembrerebbe che Anna abbia invaso la corsia opposta per un sorpasso. La donna alla guida dell’auto ha cercato di fare il possibile per evitarla, ma l’impatto è avvenuto in pochi secondi.

La notizia si è diffusa molto velocemente tra la comunità e sono davvero tante le persone che sui social stanno ricordando la ragazza.