Una gravissima perdita è quella che ha colpito la comunità di Mogliano, negli ultimi giorni. Una ragazza di soli 31 anni, chiamata Arianna Guidolin è stata trovata senza vita nella sua abitazione, i vicini nel sentire la musica a forte volume per tutto il giorno, si sono presto allarmati.

Il suo funerale è stato celebrato nel pomeriggio di ieri, sabato 28 gennaio e sono davvero tante le persone che hanno scelto di essere presenti per la giovane, volata in cielo davvero troppo presto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti la scorsa domenica 22 gennaio. Precisamente nel piccolo comune di Mogliano, che si trova nella provincia di Treviso.

Arianna in realtà era nata e cresciuta a Spresiano, ma dopo aver preso il diploma e dopo aver iniziato il suo lavoro di estetista, ha trovato lavoro in un’attività del posto. Per questo ha deciso di trasferirsi.

In quella giornata i vicini hanno sentito la musica alta per tutto il giorno. Inoltre, hanno provato più volte a suonare al suo campanello, ma non hanno mai ricevuto una risposta.

Per questo motivo hanno chiesto ad un suo amico, di entrare in casa e di controllare cosa stava accadendo. Tuttavia, è solo quando il ragazzo è entrato nell’abitazione che ha fatto la triste e straziante scoperta.

Il decesso di Arianna Guidolin

Arianna era a terra ormai senza vita. Da qui è partito il disperato allarme ai sanitari, che sono arrivati sul posto in pochi minuti. Però non sono riusciti a fare nulla per salvare la vita della giovane.

Non hanno avuto altra scelta che constatare il suo decesso. Da ciò che è emerso fino ad ora, la ragazza in questo periodo, non stava vivendo un momento molto semplice.

La sua improvvisa e prematura scomparsa ha gettato nello sconforto l’intera comunità. Ha lasciato il padre Livio, la mamma Fiorenza, la nonna Renata, i fratelli Liviano e Barbara, il cognato, la cognata, i nipoti e tutti i suoi amici. Ora in tanti stanno cercando di mostrare affetto e vicinanza ai suoi cari.