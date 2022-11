Dramma in provincia di Sassari, non risponde alle chiamate delle sue coinquiline, Francesca Corda è stata trovata morta

Un triste episodio è quello avvenuto nella giornata di lunedì 21 novembre, nell’isola della Sardegna. Una ragazza di soli 19 anni, chiamata Francesca Corda, è stata trovata senza vita nella sua stanza dalle sue coinquiline. All’arrivo dei medici per lei non c’era ormai più nulla da fare.

Ora sarà solo l’autopsia a far luce su questa straziante perdita, che ha sconvolto migliaia di persone. L’intera comunità è al momento scossa da quanto successo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nella giornata di lunedì 21 novembre. Precisamente nel comune di Alà dei Sardi, che si trova nella provincia di Sassari.

Francesca aveva 19 anni e da pochi mesi si era iscritta all’università, all’indirizzo di lettere. Era felice di questa nuova avventura e la sera precedente era tornata in quell’appartamento che condivideva con altre ragazze.

Tutte insieme si erano messe d’accordo per pranzare il giorno successivo. Però le altre giovani, non vedendola arrivare a tavola, si sono presto allarmate. In realtà credevano stesse dormendo.

Hanno provato a bussare alla porta della sua stanza, ma visto che non hanno mai ricevuto una risposta, sono riuscite ad aprirla con la forza. Tuttavia, è proprio a quel punto che hanno fatto la straziante scoperta. La 19enne era senza vita sul suo letto.

Le indagini sul decesso di Francesca Corda

I sanitari intervenuti, purtroppo, non hanno potuto fare nulla per salvarle la vita. Sono riusciti solo a constatare il suo straziante decesso.

Dalle prime informazioni emerse, sembrerebbe che la ragazza abbia perso la vita per un infarto. Però per stabilire l’esatta causa della sua prematura scomparsa, da ciò che riporta l’Unione Sarda, gli inquirenti hanno deciso di disporre l’autopsia sul corpo. Il Comune nella sua pagina social, per mostrare vicinanza alla famiglia, ha scritto: