Grave lutto ad Avanti un altro, è morto Emanuele Vaccarini. Una notizia che ha sconvolto il cast del programma e tutti coloro che ricordano Il Gladiatore del programma televisivo di Paolo Bonolis e Luca Laurenti.

Aveva soltanto 44 anni e recentemente aveva rivelato sui social di avere alcuni problemi di salute. Tuttavia, non è ancora nota la causa dell’improvviso decesso.

Emanuele Vaccarini avrebbe compiuto 45 anni tra pochi giorni. Lavorava nelle ferrovie e dal 2019 faceva parte del cast di Avanti un altro. Era riuscito ad entrare nel cuore dell’intera Italia. Nato a roma nel 1977, l’artista ha scoperto le sue più grandi passioni grazie al supporto della sua mamma. Quest’ultima, nonostante il papà sognasse che diventasse un calciatore, uno sport che mai aveva amato, decise di iscriverlo a karate. Da quel momento, Vaccarini ha iniziato a dedicarsi anche ad altri sport di lotta come MMA, pugilato, arti marziali e bodybuilding, diventando perfino istruttore di arti marziali miste.

Grazie al suo fisico monumentale, spesso gli venivano offerti ruoli di comparse in film di guerra. Ma il 44enne aveva anche un’altra grande passione, che condivideva con i suoi numerosissimi seguaci sui social, quella della cucina romana.

I messaggi di addio per Emanuele Vaccarini

Dopo la straziante notizia, sul web sono apparsi tantissimi messaggi da parte dei suoi colleghi, ancora increduli per ciò che è accaduto. Tra questi, Sonia Bruganelli che ha scritto: “Riposa in pace gigante buono”. Francesco Nozzolino, che lo ha salutato con un post sui social: “Ancora non ci credo. Tu sei stato il mio primissimo amico ad Avanti un altro, quanto ci siamo divertiti là dietro ai camerini, tante risate! È così triste e strano sapere che non ci sei più. Non mi sembra vero”.

È arrivato poi il turno di Franco Pistoni, che lo ha salutato così: “Mi è appena giunta notizia che Emanuele Vaccarini, il ‘gladiatore’ di Avanti Un Altro, non è più tra noi…Gigante Buono, Amico di lunghe giornate a chiacchierare del suo amore per i cani, della sua Vita, di sua Madre, della sua paura dei ragni, della strana febbre che ebbe da piccolo e che, da magrolino che era, lo trasformò in un gigante, del suo boa e dei suoi piranha”.

Anche Claudia Ruggeri, Laura Cremaschi e Francesca Brambilla hanno salutato con affetto il Gigante Buono.