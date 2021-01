Grave lutto nel mondo del cinema: la famosa attrice si è spenta a 73 anni

Grave lutto nel mondo del cinema e dello spettacolo americano. Si è spenta all’età di 73 anni Marion Ramsey, l’attrice diventata famosa per il suo ruolo tra i protagonisti della saga comica di grande successo, Scuola di Polizia. L’attrice, molto affermata anche nel campo dei musical, si era ammalata recentemente.

Credit: Scuola di Polizia

Gli Stati Uniti e il mondo in generale l’avevano conosciuta ed apprezzata quando aveva vestito i panni di Laverne Hooks, una delle agenti dell’esilarante saga comica cinematografica Scuola di Polizia.

Credit video: Movieclips – YouTube

Dal 1984 al 1989, lei aveva recitato in tutti e 6 i film della saga: Scuola di Polizia; Scuola di Polizia 2, La Prima Missione; Scuola di Polizia 3, Tutto da rifare; Scuola di Polizia 4, Cittadini in… Guardia; Scuola di Polizia 5, Destinazione Miami e Scuola di Polizia 6, La Città è Sotto Assedio.

Credit: Scuola di Polizia

L’attrice è deceduta nella sua abitazione di Los Angeles, dove risiedeva stabilmente da quando recentemente si era ammalata. Il suo entourage, però, non ha fornito ancora alcun dettaglio né sulla causa del decesso, né su quale fosse la malattia che l’aveva colpita.

Sgomento tra amici e colleghi della 73enne, la reazione che ha colpito di più è stata quella di Michael Winslow, rumorista e stretto collaboratore di Scuola di Polizia durante le riprese. L’uomo ha pubblicato un primo piano dell’ex collega ed ha scritto così sul suo profilo Instagram:

Le mie più profonde condoglianze alla famiglia, ai fan e agli amici per la morte della nostra grande amica, Marion Ramsey. Non sono in grado di parlare in questo momento.

Gli altri ruoli di Marion Ramsey

Credit: Scuola di Polizia

Scuola di Polizia ma non solo. La bravissima interprete, nel corso della sua lunga e brillante carriera, aveva preso parte anche a molti altri lavori, e non solo in campo cinematografico. La sua partecipazione alle produzioni di alcune delle serie Tv americane di maggiori successo, ne sono l’esatta prova. MacGyver, Beverly Hills, 90210 e La tata sono solo alcune di esse. Una breve apparizione anche ne I Jefferson. Da sempre molto nota anche la sua passione ed il suo talento per i suoi lavori in teatro. Infatti, recitava stabilmente anche nei maggiori palcoscenici di Broadway, a New York.