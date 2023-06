Grave lutto per Alessandra Tripoli: “Pensavo avremmo avuto più tempo”

Alessandra Tripoli colpita da un grave lutto, la mamma si è spenta per sempre dopo una lunga battaglia. La presentatrice e ballerina, nota per il programma Ballando con le stelle, ha condiviso il suo dolore attraverso i social network.

Una foto bellissima è apparsa sul profilo social di Alessandra Tripoli. La sua mamma sorridente che tiene in braccio il nipotino Liam e a corredo parole che hanno commosso tutti:

Voglio ricordarti così, sorridente solare come solo tu sapevi essere. Mamma oggi un pezzo del mio cuore va via con te, fa troppo male non si può accettare. Pensavo avresti vinto questa battaglia che fino all’ultimo hai combattuto con il coraggio che solo tu sapevi tirar fuori. Pensavo avremmo avuto più tempo. Non soffri più amore mio e adesso il dolore è solo nostro, profondo, soffocante, spaventoso.

Aiutami a vivere senza di te.

View this post on Instagram A post shared by Alessandra Tripoli (@alessandratripoli)

Tanti i commenti e i messaggi di supporto che in breve tempo sono apparsi sotto il post di Alessandra Tripoli.

Liam era tutto per te e ti prometto che gli racconterò della sua nonnina Inta ogni giorno della mia vita.

La ballerina ha poi ringraziato tutti i suoi numerosi seguaci, attraverso una storia su Instagram, per l’immenso affetto che sta ricevendo in queste ore. Ha anche lanciato un appello rivolto a tutti coloro che conoscevano la sua mamma ed ha chiesto loro di raccontarle i propri ricordi, di fermarla per strada e aiutarla a parlare della sua mamma. Perché la persona più importante della sua vita continuerà a vivere nei suoi ricordi e sarebbe molto bello scoprirne e custodirne dei nuovi.

Se mi incontrate vi prego fermatemi e raccontatemi qualcosa di mamma, lei vive nei nostri ricordi e sarei felice di custodirne altri. Grazie di cuore.

Le parole di Alessandra Tripoli hanno commosso tutti, perdere una mamma è un vuoto che accompagna per il resto della propria vita.