Una grave e straziante perdita è quella che l’Italia si è trovata ad affrontare. Maria Miceli nota ballerina di 35 anni, purtroppo ha perso la vita, a causa di un brutto male con il quale stava lottando già da diverso tempo e che alla fine, non le ha lasciato scampo.

La notizia della sua improvvisa e straziante scomparsa, ha spezzato i cuori di moltissime persone. Infatti sui social in tanti hanno voluto scrivere un pensiero per ricordarla.

Maria Miceli aveva la passione per la danza sin da bambina. Infatti dopo essersi diplomata in danza classica e contemporanea, era riuscita a diventare direttrice artistica e coreografa.

Nonostante il suo grande amore per il ballo, non ha mai trascurato gli studi. Era riuscita anche a prendere una laurea in Lettere antiche ed archeologia, materie che tanto amava. Successivamente era riuscita ad ottenere diversi ruoli anche in televisione.

Aveva preso parte a molti spettacoli teatrali, fino a quando non è riuscita ad ottenere lavori in tv. Ha lavorato in programmi della Rai, di Mediaset ed anche di Sky.

Ha ottenuto anche un ruolo nella sit-com andata in onda diversi anni fa, “Camera Cafè.” In più, era stata una delle ballerine protagoniste della canzone del trio Il Volo, “Grande Amore”.

La carriera della ballerina Maria Miceli

Nonostante il suo grande amore per la danza, era anche appassionata di arte in generale. Le piaceva l’innovazione e le nuove tendenze. Come ricorda Il Giornale di Brescia su questo aspetto la stessa ballerina aveva dichiarato:

Il Covid sta cambiando il mondo e le persone vogliono fruire in sicurezza gli spettacoli. La soluzione è sentire la vicinanza con gli spettacoli, anche senza contatto fisico.

Sono davvero tante le persone che in questo momento sono sconvolte ed addolorate dalla sua improvvisa scomparsa. Infatti sono tanti i messaggi sui social, pubblicati per lei. Il funerale è stato celebrato sabato 13 maggio, nella città di Manerbio, dove si era trasferita in questi ultimi tempi, anche se era originaria di Milano.