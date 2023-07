Grave lutto per Gianluca Costantino, la madre ha perso la sua battaglia contro un brutto male. È stato lo stesso ex concorrente del Grande Fratello Vip a dare la tristissima notizia attraverso uno straziante post sui social network.

Mamma Patri, stando a quanto il modello ha scritto nel suo lungo post di addio, lottava da tempo contro un brutto male, che alla fine non le ha lasciato scampo.

Speravo fino all’ultimo che questo giorno non sarebbe mai arrivato. Ogni giorno speravo di svegliarmi da questo brutto incubo e invece, purtroppo , il male ha vinto. Ma quello che non può ostacolare è l’AMORE che provo per te , sei stata un’amica , sei stata una spalla, sei stata una maestra e quello che hai fatto per me è il vero esempio di cosa vuole dire essere MAMMA.

Mi hai insegnato tutto quello che potevi, mi ha cresciuto con tutte le tue forze, come hai fatto in questo ultimo periodo , hai dimostrato di non voler mollare mai, anche quando non avevi più nulla da dare ed eri sedata in un letto, ti sei tirata su e mi hai detto “gianlu portami via con te” ed io ho ti ho risposto ‘certo mamma sarai sempre con me ‘.