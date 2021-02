Grave lutto per il calciatore: morta la mamma per Covid-19

Gravissimo lutto per Ronaldinho, il famoso calciatore ha perso la mamma Miguelina per Covid-19: i due erano molto legati

Gravissimo lutto per Ronaldinho, il calciatore ha perso prematuramente la mamma Dona Miguelina per Covid-19. La donna aveva solo 71 anni, ed il contagio al virus le ha portato gravi conseguenze che non le hanno lasciato scampo.

Stando a quanto riporta i media brasiliani, Dona Miguelina ha avuto un progressivo peggioramento ed è morta all’ospedale Mae de Deus di Porto Alegre, dove ormai da diverso tempo era ricoverata.

A dare la notizia del contagio è stato proprio Ronaldinho. La stella del calcio, il 21 dicembre 2020 aveva scritto un post sui social cercando anche il sostegno dei fan:

Cari amici, mia madre ha il Covid e noi stiamo lottando perché guarisca presto. È nel reparto di terapia intensiva e riceve tutte le cure. Grazie in anticipo per le vostre preghiere, energie positive e affetto. Forza, mamma

Ovviamente, colleghi, calciatori, fan e amici hanno espresso tutto il loro affetto al ragazzo, purtroppo però, non c’è stato nulla da fare. Ad annunciare la morte è stato il club del calciatore: “È con grande tristezza che il Clube Atlético Mineiro riceve la notizia della morte di Dona Miguelina, madre di @10Ronaldinho”.

Per il momento il numero 10 non si è espresso, ma si è limitato a togliere le immagini del profilo dai social e, in segno di lutto, ha impostato solo un’immagine di colore nero. Un vuoto sicuramente incolmabile, i due erano molto legati.

Non sono poche le apparizioni della mamma anche sul campo, accanto a suo figlio.