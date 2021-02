“Non so quanto mi resta da vivere”: La parole dell’ex calciatore, lasciano interdetti gli ospiti di Pomeriggio 5

Ha difeso le porte della Juventus e della nostra nazionale italiana per moltissimi anni. Stiamo Parlando di Stefano Tacconi, oggi 64 anni, che ieri pomeriggio è stato ospite nel salotto di Barbara D’Urso. Durante la chiacchierata ha parlato della sua relazione con la moglie, ma anche di un delicato intervento chirurgico che ha subito circa un anno e mezzo fa.

Credit: Pomeriggio 5 – Mediaset

L’ex portiere era stato invitato a Pomeriggio 5 a seguito di una lettera che sua moglie, Laura Speranza, ha pubblicato sul settimanale Di Più. Nella lettera diffusa tramite il giornale, la moglie dei suoi 4 figli ha parlato della volontà di suo marito di partire per andare in Cina per lavoro. Una scelta, che se fosse confermata, sancirebbe la fine del longevo matrimonio tra i due.

A precise domande di Barbara D’Urso, Tacconi si lascia sfuggire alcuni particolari su un grosso ostacolo che gli è capitato davanti circa un anno e mezzo fa. Ha parlato di quando uno specialista, a seguito di un controllo, gli aveva detto che doveva sottoporsi ad un intervento, per evitare di rimanere sulla sedia a rotelle.

Avevo problemi a due vertebre, quindi ho dovuto sottopormi a questo delicato intervento alla schiena. Il dottore mi ha detto: ‘O ti operi o rimani sulla sedia a rotelle’. È stato allora che ho iniziato ad avere paura della vecchiaia. Non so quanto mi resta da vivere. Quindi vorrei riassaporare la mia libertà finché ho tempo.

La risposta di Barbara a Stefano Tacconi

Credit: Pomeriggio 5 – Mediaset

Mentre pronunciava queste parole, in studio è calato una sorta di gelo. Pochi o nessuno erano a conoscenza di questa storia, ma la D’Urso ha deciso di intervenire ponendo un ulteriore quesito all’ex giocatore.

La vita e lunga per tutti e dobbiamo sperare di vivere il più a lungo possibile ma, a maggior ragione, se dovessi trovarti in questa situazione, sarebbe più normale stringerti alla famiglia, piuttosto che separarti.

In risposta, Stefano Tacconi si è mostrato impaurito dalla vecchiaia che avanza. Ha parlato della recente perdita di molti suoi amici, come ad esempio Paolo Rossi e Diego Maradona. Tutti fattori che lo hanno spinto a ricercare una forma di libertà prima che sia troppo tardi.