Grave lutto per il noto musicista: l’ultimo commovente addio alla sua amata mamma

Un anno tutto da dimenticare, anche se sarà complicato, per il noto musicista americano Nile Rodgers. Nella prima mattinata di ieri, infatti, ha dovuto dire addio per sempre alla sua adorata mamma. La donna, Beverly Goodman, lottava da alcuni anni contro l’Alzheimer e alla fine ha perso la sua battaglia. A dare l’annuncio ci ha pensato lo stesso Nile, pubblicando delle commoventi foto sul suo profilo Instagram.

Mia madre Beverly Goodman è morta intorno alle 6 del mattino di oggi. Ho respirato alcuni dei miei primi respiri con lei e lei ha respirato alcuni dei suoi ultimi con me. I miei fratelli e io contatteremo tutti presto. Oggi non siamo in grado.

Queste sono le tristi parole con cui il produttore e chitarrista ha accompagnato le commoventi foto pubblicate sul suo profilo Instagram. In uno degli scatti si vede lui mentre abbraccia la sua mamma ormai in fin di vita nel letto di ospedale.

Soltanto qualche giorno prima, il musicista aveva parlato anche di quanto fosse dispiaciuto di non poter stare vicino alla sua mamma durante questi giorni di festa, per via delle norme anti contagio.

La famiglia di Nile Rodgers devastata dall’Alzheimer

Beverly Goodman, la mamma di Nile Rodgers, non è l’unico membro della sua famiglia che ha dovuto lottare contro questa tremenda malattia. Purtroppo, diversi membri della famiglia della donna hanno dovuto affrontare questa brutta bestia.

Il chitarrista, compositore, arrangiatore e produttore discografico statunitense, che ha raggiunto il successo planetario con il suo gruppo, gli “Chic“, aveva raccontato in un’intervista di come questa malattia fosse molto presente nella sua famiglia.

Oltre a sua madre, che di Alzheimer è morta proprio ieri, ne avevano sofferto anche sua zia, la sorella della signora Beverly. Inoltre anche sua nonna materna, la sua prozia, il suo prozio e la loro figlia. Insomma, un’intera famiglia devastata da questo morbo. Un fattore che ha portato Nile ad impegnarsi in modo importante nel campo della beneficenza. Ha collaborato con la Nordoff Robbins, un’organizzazione che si impegna nella musicoterapia e studia l’importanza della musica per comunicare con le persone.