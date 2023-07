Grave lutto per l’attore Alessandro Gassmann, è morta la madre all’età di 87 anni. È stato lo stesso attore a dare la triste notizia attraverso un post pubblicato su Twitter. Juliette Mayniel era un’attrice francese diventata famosa negli anni ’60, grazie al film Occhi senza volto.

Non ci sei più e ci sarai sempre. Ti voglio bene, buon viaggio mamma. Rip. ❤

Alessandro Gassmann ha accompagnato le sue commoventi parole con un video ricordo che lo mostra da bambino, insieme alla sua mamma e al suo papà.

July 21, 2023

L’amore tra i genitori di Alessandro Gassmann

Juliette Mayniel ha conosciuto Vittorio Gassmann negli anni ’60, mentre percorreva la sua carriera. Dalla loro relazione, durata poco più di due anni, è nato il piccolo Alessandro. Il loro rapporto si è poi interrotto.

L’attrice francese ha preso parte anche a noti film italiani, come Peccati di Famiglia, Vizio di famiglia, Di padre in figlio e Il maestro di violino.

Alessandro ha sempre avuto un bellissimo rapporto con sua madre e più volte, durante le sue interviste, le ha rivolto un pensiero, raccontando di come fosse diventata la sua vita. Una vecchia attrice che trascorreva il tempo con il suo cagnolino, passeggiando, giocando a bridge e dipingendo. Una vecchia attrice ormai dalle numerose culture, che parlava con un accento francese ma usando frasi italiane, americane e spagnole. Grazie a lei Gassmann ha imparato l’amore per l’ambiente, era una contadina prima di diventare famosa e per questo ha saputo insegnargli tanto.

Oggi è stato costretto a salutarla per sempre ed ha scelto di farlo con dolcissimi scatti di una madre e del suo bambino. Alessandro non ha rivelato dettagli sulla causa del decesso, l’attrice francese aveva 87 anni. Sono numerosi i messaggi di cordoglio e supporto che l’attore e regista italiano sta ricevendo in queste ore e che gli fanno capire quanto sia amato e sostenuto dall’intera Italia.