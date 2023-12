Grave lutto per Roberta Bruzzone, il suo papà è venuto a mancare. È stata la stessa criminologa a dare il triste annuncio sui social. Domenico è stato sempre un grande esempio per la figlia, proprio da lui ha ereditato la passione del suo lavoro.

Credit: Roberta Bruzzone – Instagram

Il papà di Roberta Bruzzone era un poliziotto. Non molto tempo fa, Domenico era stato sottoposto ad un’operazione chirurgica per l’amputazione di una parte della gamba, a seguito di gravi problemi di salute. La criminologa e noto volto di tantissime trasmissioni televisive come Ore 14, il programma condotto da Milo Infante, ha salutato il suo amato papà con una foto pubblicata sui social, che li ritrae insieme durante una cena in famiglia e l’ha accompagnata con queste parole:

Ciao Pa… grazie di tutto.

Subito sono arrivati a corredo del post tantissimi messaggi di cordoglio. Amici, colleghi e seguaci che hanno voluto mostrale vicinanza e affetto in un momento di immensa tristezza. Perdere un genitore è un dolore grande, che accompagna qualsiasi figlio per tutta la vita.

La Bruzzone ha sempre parlato nelle trasmissioni tv del bellissimo rapporto che aveva con il suo papà, nonostante non fosse un uomo facile da gestire.

Lui è come me, non facilissimo da gestire. Faceva parte della Polizia provinciale, si occupava di contrasto al bracconaggio. Lui mi ha insegnato tanto. Mi ha insegnato a tenere testa alle situazioni peggiori perché con lui era un duello continuo. È stato il mio alter ego, siamo entrati spesso in contrasto. Però quel contrasto che ti aiuta a capire chi sei. Non era molto permissivo, ma mi ha insegnato a stare al mondo. Glielo sto dicendo adesso, del resto lui è la prima volta che mi dice che mi vuole bene e quindi siamo uno a uno. Lui non è una persona molto espansiva.

Chi è Roberta Bruzzone

Roberta Bruzzone è una criminologa, psicologa forense, personaggio televisivo e scrittrice italiana molto stimata in Italia. Ha lavorato come consulente per tantissimi importanti casi di cronaca nera.

Esperta nel settore, è spesso ospite di tanti programmi tv, in particolare di Ore 14, dove ogni giorno insieme agli altri ospiti e al conduttore Milo Infante, affronta la cronaca attuale, condividendo il suo parere, che si basa sempre su fatti concreti e reali.