Sembra essere un’emorragia celebrale la causa dietro al decesso di Lara Leopaldi, la giovane ragazza di 20 anni che ha avuto un malore la sera della Vigilia di Natale. Nonostante il trasferimento in un’altra struttura ospedaliera, il suo cuore ha cessato di battere per sempre.

Una perdita dolorosa, straziante ed improvvisa, che ha spezzato i cuori dell’intera comunità. La ragazza era molto conosciuta proprio per il suo impegno nel volontariato.

Stando alle informazioni che hanno reso note i media locali, la tragedia è avvenuta la sera della vigilia di Natale. Nell’abitazione della famiglia che si trova a Gravellona Toce, in Piemonte.

Dopo la cena con tutti i parenti Lara ha iniziato ad accusare uno strano malore. Per questo ha scelto di non andare in chiesa. Tuttavia, con il passare dei minuti, le sue condizioni di salute sono peggiorate ulteriormente.

Sono stati proprio i suoi familiari ad allertare i sanitari del 118. Purtroppo le condizioni della ragazza sono apparse disperate sin da subito. Infatti in un primo momento, l’hanno trasportata all’ospedale di Domodossola.

Tuttavia, i medici poche ore dopo hanno disposto il suo trasferimento in elisoccorso al nosocomio Maggiore di Novara. È proprio in questa struttura che il cuore di Lara ha cessato di battere per sempre. I genitori distrutti dalla perdita della loro unica figlia, hanno anche dato il consenso alla donazione degli organi. Erano consapevoli che questo sarebbe stato il suo desiderio.

L’addio del fidanzato a Lara Leopaldi

La ragazza sin da bambina ha sempre amato aiutare gli altri. Infatti negli ultimi anni era impegnata nel volontariato. Era una delle partecipanti del progetto “R- Estate in Missione.”

Inoltre, era anche stata in Sud America, a Pescador come missionaria. Era fidanzata con Luca Forcina uno dei consiglieri comunali. Quest’ultimo colpito dall’improvvisa perdita ha voluto pubblicare uno straziante messaggio sul suo profilo social. Il ragazzo ha scritto:

