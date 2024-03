Un gravissimo incidente è quello che si è verificato nella serata di ieri, nella zona di Godega Sat’Urbano. Purtroppo ad avere la peggio una 19enne, chiamata Marika Loprese, che è deceduta sul colpo, le sue due amiche che erano in macchina con lei, sono in gravi condizioni.

Le forze dell’ordine intervenute sul posto, oltre a dover chiudere la strada al traffico, al momento stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica. Anche se al momento sembra essere abbastanza chiara, ma ci sarà bisogno ancora diverse ore per capire cosa è accaduto.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il sinistro si è verificato intorno alle 19.15, di sabato 9 marzo. Precisamente lungo la variante che porta nel comune di Godega Sant’Urbano, in provincia di Treviso. Marika Loprese da ciò che è emerso era alla guida della sua Suzuki Swift e con lei c’erano altre due amiche, una di 18 e l’altra di 17 anni. Forse erano appena uscite per passare delle ore insieme.

Quando all’improvviso, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, nel momento in cui si stava immettendo nella strada, un Volkswagen Maggiolino l’ha travolta. La piccola vettura con le tre amiche a bordo, si è praticamente ribaltata ed è finita con le ruote in aria. La mamma ed il figlio che erano a bordo dell’altra macchina, sono riusciti ad uscire da sole dal veicolo, mentre le tre amiche sono rimaste incastrate nel mezzo andato distrutto.

Il decesso straziante di Marika Loprese dopo il sinistro

Sul posto sono arrivati d’urgenza i Vigili del Fuoco, che hanno lavorato a lungo per riuscire a tirarle fuori. Le due amiche sono apparse in condizioni gravi, ma non hanno mai perso i sensi. Tuttavia, quando hanno tirato fuori la 19enne, lei era già priva di sensi.

L’hanno affidata d’urgenza ai sanitari, che hanno cercato di rianimarla a lungo. Però, alla fine non hanno avuto altra scelta che constatare il suo straziante decesso. Purtroppo è deceduta praticamente sul colpo a causa del violento impatto sul guard rail.

Gli agenti intervenuti, per poter permettere ai soccorritori di lavorare ed anche per prendere i rilievi del caso, hanno dovuto chiudere la strada al traffico per diverse ore. Al momento tutta la comunità è sconvolta per la straziante ed improvvisa perdita della ragazza.