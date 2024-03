Un gravissimo incidente è quello che è avvenuto nella serata di ieri, sabato 2 marzo, nel comune di Vasto. Purtroppo tre persone sono decedute praticamente sul colpo, mentre una ragazza di 19 anni, si trova ora ricoverata in ospedale, in condizioni disperate.

Sul posto sono arrivate le forze dell’ordine, che al momento stanno lavorando per capire l’esatta dinamica. Per poter permettere ai soccorritori di intervenire hanno dovuto chiudere la strada a lungo per diverso tempo.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, il sinistro è avvenuto intorno alle 20.30, di sabato 2 marzo. Precisamente lungo la strada statale 16, all’altezza del comune di Vasto, che si trova nella provincia di Chieti. Lo scontro frontale è avvenuto tra due veicoli, che sono una BMW ed anche una Jeep, con a bordo la ragazza di soli 15 anni.

Da ciò che è emerso in queste ultime ore, per cause ancora da chiarire da parte delle forze dell’ordine, la Bmw si è scontrata frontalmente contro l’altra macchina. Entrambe hanno finito la corsa lungo la carreggiata ed i passanti si sono presto resi conto che la situazione era disperata. Per questo motivo, hanno chiesto il tempestivo intervento dei sanitari.

Incidente a Vasto, cosa è successo e chi sono le persone che hanno perso la vita

CREDIT: FLYCAM

I medici sono arrivati sul posto in pochissimi minuti. I vigili del fuoco, hanno lavorato a lungo per riuscire a liberarli dalle lamiere dei loro veicoli. Tuttavia, quando hanno affidato le tre persone ai sanitari, per loro non c’era ormai più nulla da fare.

L’uomo alla guida della Bmw si chiamava Dante Carpi, di 58 anni. Era molto conosciuto nella zona, perché essendo proprietario di un ristorante, ha molte conoscenze, lascia la moglie e 4 figli. L’altro uomo che ha perso la vita, è un uomo di 51 anni e si chiamava Paolo Marchesani, che era alla guida della Jeep e con lui, purtroppo è deceduta anche la nipotina di 15 anni, Martina Mancini.

Da ciò che è emerso la famiglia, era diretta ad un paese della zona, per andare ad una festa di compleanno. Purtroppo anche una ragazza di 19 anni è rimasta ferita ed è in condizioni molto gravi. A breve ci saranno ulteriori aggiornamenti sul caso.