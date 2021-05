Una notizia davvero drammatica per l’ex calciatore ed allenatore Carlo Ancelotti. Luisa Gibellini, sua prima moglie, dalla quale si era separato nel 2008 e dalla quale aveva avuto due figli, è morta nella notte tra domenica e lunedì scorso. Il tecnico, che attualmente guida l’Everton in Gran Bretagna, ha preso un aereo privato ed è tornato in Italia insieme a suo figlio Davide, non appena i due hanno saputo che le condizioni della donna si erano aggravate molto.

Luisa Gibellini aveva soltanto 62 anni, ma da tempo lottava con una grave malattia, che alla fine l’ha sconfitta e portata via.

Ancelotti e Luisa, sebbene fossero separati dal lontano 2008, avevano mantenuto nel tempo degli ottimi rapporti. Anche Perché, durante loro matrimonio, durato 25 anni, hanno dato alla luce due figli, Katia e Davide.

Il tecnico domenica pomeriggio si è seduto sulla panchina del suo Everton per l’ultima partita di campionato. Ha affrontato i campioni del Manchester City e ha perso la partita con un sono 5 a 0.

Già dopo il triplice fischio finale, l’allenatore ha ricevuto la chiamata dall’Italia che lo avvisava del peggioramento delle condizioni della sua ex moglie.

Immediatamente, Carlo Ancelotti e il figlio Davide, che lavora insieme a lui e al suo staff ormai da tanti anni, da quando il padre allenava il Bayern Monaco, sono volati in patria con un aereo privato. Nella notte successiva, la donna si è spenta per sempre.

Il rapporto tra Carlo Ancelotti e Luisa

Luisa Gibellini non era famosa soltanto per essere stata la moglie del noto e vincente allenatore. Lei era, infatti, una pilota di elicotteri. Quando Carlo allenava il Milan, ogni giorno lei lo accompagnava al centro sportivo di Milanello con il velivolo, partendo da Parma. Poi lo riprendeva e tornavano insieme a casa, evitando così il traffico.

I due si erano conosciuti nel 1983, quando Ancelotti era ancora un calciatore e vestiva la maglia della Roma. Si sono poi sposati e sono rimasti insieme per 25 anni, fino al 2008, quando di comune accordo avevano deciso di prendere strade diverse.

Per il momento, Carlo Ancelotti non ha ancora rilasciato alcuna dichiarazione in merito al lutto subito.