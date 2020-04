Emilia Lacerenza si è spenta per sempre Emilia Lacerenza dopo il suo appello su i social, si è spenta per sempre: ecco cosa le è accaduto

Una giovane mamma, chiamata Emilia Lacerenza, si è spenta per sempre, dopo aver lottato a lungo una battaglia contro il tumore, che alla fine non le ha lasciato scampo. Aveva trentatre anni. Ha lasciato due figli piccoli, il marito, la madre e tutti i suoi familiari, che sono distrutti per questa perdita.

Un lutto che ha colpito l’intera comunità. Tutti speravano che per lei si potesse fare qualcosa, ma nonostante i disperati tentativi, il suo cuore ha cessato di battere, dopo una dura lotta.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, Emilia Lacerenza ha perso la vita nella giornata di martedì ventuno aprile, mentre era ricoverata al reparto di Oncologia dell’ospedale Dimiccoli di Barletta, dove risiedeva.

Nel 2018 le era stato diagnosticato un Carcinoma Sarcomatoide metastatico triplo negativo. I medici hanno provato a fare il possibile per aiutarla, ma per lei non c’è stato nulla da fare.

A gennaio si era aperta una speranza quando la giovane mamma eraandata allo Sheba Medical Center di Tel Aviv, per una cura sperimentale. Però alla fine anche in questo caso, il tumore non le ha lasciato scampo.

Emilia, sulla sua pagina social, aveva lanciato un appello agli studiosi di tutto il mondo, per riuscire a trovare una terapia adatta a lei. Le sue parole erano diventati virali.

Lo scorso quattordici marzo, aveva anche informato tutte le persone che la seguivano, che il suo tampone aveva avuto un esito negativo. Lo ha eseguito due volte, poiché era stata a contatto con il parroco della Chiesa di Barletta, che è risultato positivo al virus.

A darle l’ultimo saluto, domenica c’è stata la madre ed il giorno in cui si è spenta per sempre, c’è stato il marito. La Asl Bt, ha spiegato: “Tutti e due erano bardati in modo da non mettere in pericolo gli altri degenti. Una ragazza così, con quella malattia così rara, non se ne poteva andare da sola.”

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa tragica vicenda.