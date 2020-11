Un bimbo di soli 5 anni, è ricoverato all’ospedale Meyer di Firenze. Purtroppo è caduto dalla macchina in corsa dei genitori e le sue condizioni sono apparse gravi sin da subito. Ora per i medici è stabile, ma stanno facendo il possibile affinché si riprenda da questo drammatico incidente.

Un evento terribile, che ha sconvolto la comunità, ma soprattutto i familiari del piccolo. Nessuno di loro si aspettava di vivere una vicenda simile. Hanno avuto molta paura per la sua vita.

Il dramma si è consumato nella giornata di domenica 1 novembre, intorno alle 16:00. Precisamente nel comune di Castiglione della Pescaia, in provincia di Grosseto. Gli inquirenti ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

Secondo le prime informazioni emerse dalle forze dell’ordine, il piccolo era in macchina con i genitori. Quando all’improvviso è caduto dall’auto che era in corsa e l’impatto per lui è stato molto violento.

La madre ed il padre hanno capito in fretta la gravità dell’accaduto ed infatti hanno lanciato tempestivamente l’allarme al 118. Sul posto è arrivata un’ambulanza della Croce Rossa, che vista la gravità della situazione, ha chiesto l’ausilio dell’eliambulanza.

I sanitari hanno deciso di trasportare il bimbo all’ospedale Meyer di Firenze, dove è ancora ricoverato nel reparto di Terapia intensiva. I medici dicono che le sue condizioni risultano essere stabili. Però hanno deciso di tenere ancora la sua prognosi riservata.

Ricoverato bimbo di 5 anni: la dinamica dell’incidente

CREDIT: FRANCESCO B.

Gli inquirenti intervenuti sul posto dove è avvenuto il dramma, ora stanno lavorando per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto. Stanno lavorando su diverse possibilità.

Tra le ipotesi più plausibili che stanno prendendo in considerazione, c’è quella che il piccolo abbia in qualche modo aperto il finestrino e sia caduto in strada. Oppure che lo sportello del veicolo non fosse chiuso bene.

Al momento non ci sono altre informazioni sulle piste delle forze dell’ordine. Il bambino invece è ancora ricoverato. I medici stanno facendo il possibile affinché possa riprendersi in fretta e non possa riportare a conseguenze drammatiche.