Guardia reale sviene vicino la bara della regina Elisabetta

Le celebrazioni per dare l’ultimo saluto alla regina Elisabetta proseguono. Il feretro della sovrana è arrivato a Londra dove a Westminster Hall, la sala più antica del Parlamento inglese, è stata aperta la camera ardente per dare l’opportunità a tutti di dargli l’ultimo saluto.

La sala allestita per l’occasione resterà aperta h24 e già dalle prime luci dell’alba migliaia di persone si sono messe in fila in attesa di entrare all’interno della struttura. Le code hanno raggiunto anche picchi di 7-8 chilometri. Si stima che i tempi d’attesa sono anche di 10 ore. In fila uomini, donne, bambini, persona anziane e giovani. Tutti uniti nel dolore.

Fonte: web

Attorno al feretro della regina sono stati ubicati le guardie reali che hanno il compito di sorvegliare la bara della regina Elisabetta. E una di queste si è sentita male accasciandosi atterra.

Tutto è successo in serata poco dopo l’ingresso delle prime persone a Westminster. Dal video pubblicato dalla BBC si nota la guardia prima barcollare per collassare per terra svenuta. Se le guardie attorno sono rimaste impassibili a seguito del malore del collega come protocollo prevede, gli altri funzionari presenti hanno immediatamente soccorso la povera guardia.

Per lui a quanto pare nessuna conseguenza grave ma solo un attimo di mancamento forse dovuto al momento toccante.

Proseguono i preparativi per i funerali reali

Intanto fervono i preparativi per i funerali di stato che si celebreranno lunedì 19 settembre a partire dalle ore 12 italiane. Oltre 500 tra Re, regine, principi, principesse assieme a Capi di stato e First Lady parteciperanno all’evento e la macchina della sicurezza è imponente.

Alcune sere fa sono andate di scena anche delle prove affinché tutto proceda per il meglio senza alcun intoppo. Inutile dire la copertura mondiale dell’evento che si appresta a diventare uno dei più visti di sempre. Anche in Italia la copertura sarà garantita sia dalla Rai che da Real Time e Canale 5.