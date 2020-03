Guidonia, mamma tenta di gettare neonata di due mesi Guidonia, mamma affetta da depressione post-partum, minaccia di gettare la figlia di due mesi. Ecco cosa è accaduto..

Una vicenda davvero incredibile è accaduta in un’abitazione di Guidonia, dove una giovane mamma di soli venti due anni, affetta da depressione post-partum, ha minacciato di gettare la figlia, di soli due mesi, dal balcone. Il compagno ha allertato subito le forze dell’ordine, che sono arrivate sul posto immediatamente.

Un evento terribile, che poteva trasformarsi in tragedia, ma che per fortuna, si è concluso nel migliore dei modi, grazie all’intervento tempestivo del fidanzato e degli agenti di polizia.

In base alle informazioni che sono state rese note nelle ultime ore, la giovane mamma, presa da un momento buio, causato dalla depressione post-partum, ha minacciato di gettare la neonata dal balcone.

Il compagno, visto come si stava mettendo la situazione, ha allertato subito le forze dell’ordine, ma in quei minuti è riuscito a convincerla a rientrare in casa e a lasciare la piccola.

Quando gli agenti sono arrivati nell’abitazione, hanno ascoltato la versione del ragazzo e quest’ultimo, ha spiegato il motivo dietro questo gesto che ha portato la compagna a fare quelle minacce.

Molte donne vengono colpite da questa depressione e per questo, hanno bisogno di un supporto per riuscire a superarla ed a andare avanti. Se non curata, purtroppo, può portare a qualcosa di davvero drammatico, come stava per accadere in questo caso. All’abitazione è stato anche chiesto l’intervento di un medico, per costatare lo stato di salute della ragazza.

Il dottore, dopo averle parlato, ha capito che la situazione era molto grave ed infatti ha deciso di farla ricoverare nell’ospedale di Tivoli, per un supporto.

Non è ancora chiaro se la mamma era in cura per questa depressione o se i suoi familiari, non si erano affatto resi conto di ciò che le stava accadendo. Ora, la neonata è stata affidata al padre.

Ci saranno ulteriori aggiornamenti su questa vicenda.

