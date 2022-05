Brooke Rayan è morta nella sua abitazione, con in mano ancora la bottiglia del deodorante. Purtroppo la madre è stata la prima a trovarla e nonostante il tempestivo intervento dei medici, per la ragazza di appena 25 anni non c’è stato nulla da fare. La mamma ha voluto lanciare un disperato appello.

Questa pratica di inalare delle sostanze come deodorante e lacca è molto nota negli Stati Uniti. Infatti sono tanti gli adolescenti che hanno perso la vita. Lo scopo è quello di avere effetti psicotripi, come quelli causati dalle droghe.

La storia di Brooke è iniziata poco tempo fa. La mamma in questo periodo si è resa conto che dopo la pandemia, era tornata a stare bene. Purtroppo con l’arrivo dell’emergenza sanitaria, la 25enne ha iniziato a soffrire di ansia.

Ora però era tornata a giocare e ne era davvero felice. Era anche contenta di poter rivedere i suoi amici, ogni volta che voleva. Tuttavia, solo pochi giorni fa, è avvenuto l’impensabile.

La madre Anne Ryan una volta tornata nella sua abitazione a Broken Hill, in Australia, ha trovato la figlia senza vita sul pavimento della sua stanza. Aveva in mano ancora una bomboletta di deodorante. Per questo la donna ha pensato che fosse deceduta per un infarto, legato all’inalazione della sostanza.

I medici intervenuti non sono riusciti a fare nulla per salvarla. Però hanno deciso di disporre comunque l’autopsia, per capire la reale causa della sua morte.

Il disperato appello della famiglia di Brooke Rayan

La ragazza dopo molto tempo era tornata ad essere felice. La famiglia dice che davanti a se aveva un futuro brillante come atleta, perché giocava a Football in due squadre differenti.

In tanti sono sconvolti da quanto successo, nessuno avrebbe mai potuto immaginare una cosa del genere.

Anne Ryan in un’intervista ha detto che non era a conoscenza di ciò che faceva la figlia con quelle pratiche comuni tra i ragazzi. Tuttavia, ha voluto chiedere a tutti i genitori di fare molta attenzione, poiché proprio come è accaduto a sua figlia, si può perdere la vita.