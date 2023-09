Ha mal di pancia e crede di essere diventata intollerante ad alcuni alimenti, ma in realtà ha un tumore: la storia di Chloe Spitalnic

Si chiama Chloe Spitalnic la ragazza di 22 anni che poco tempo fa ha scoperto di avere un brutto male nelle ovaie. I medici per cercare di aiutarla, l’hanno sottoposta ad un delicato intervento, che per fortuna è andato abbastanza bene.

La giovane ha voluto raccontare la sua storia, soprattutto per avvisare tutti di fare degli accertamenti e per la prevenzione. Desidera che tutti si controllino più spesso.

Chloe da un po’ di tempo soffriva di forti mal di pancia. Per questo si era convinta che il suo problema era dovuto solo ad alcuni alimenti, ma mai avrebbe immaginato una cosa del genere.

Quando però la situazione ha iniziato a farsi più grave, ha deciso di recarsi dal suo medico. Quest’ultimo le ha prescritto diverse analisi ed accertamenti. Però alla fine è emersa la triste realtà.

Il dottore ha dovuto chiamare la ragazza, per dirle che purtroppo era affetta da un brutto male alle ovaie. Con la speranza di poterla aiutare, avrebbe dovuto sottoporla ad un delicato intervento.

Chloe Spitalnic ora sta bene. Tuttavia, ci sono volute circa 10 settimane per riuscire a riprendersi da quell’operazione. Ha dovuto imparare a camminare di nuovo ed ora ha paura che la malattia potrebbe tornare di nuovo.

Il racconto di Chloe Spitalnic su cosa ha vissuto

Ho subito temuto per la mia vita. Ero a casa sdraiata sul letto quando il dottore mi ha chiamata per darmi la notizia. Non riuscivo a smettere di piangere e sono andata fuori di testa. La mia più grande paura è che possa tornare e questa volta potrebbe anche essere più aggressivo di prima.

Chloe ora per fortuna sta bene, ma ha voluto raccontare la sua storia, con la speranza che anche gli altri possano fare prevenzione. Riuscire a prendere il brutto male in tempo, può quindi aiutare ad evitare che si diffonda in tutto il corpo.