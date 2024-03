Ha perso l’equilibrio e si è accasciato. Attimi di spavento, i medici costretti ad intervenire

Matteo Berrettini colpito da un mancamento durante il secondo set contro Andy Murray. Il tennista italiano si stava preparando per iniziare l’ottavo gioco, quando ha avuto un improvviso capogiro e un cedimento, subito notato dai numerosi occhi che stavano seguendo la sfida.

Fortunatamente, è riuscito a mantenere la mente concentrata, ha perso l’equilibrio e si è appoggiato alla sua racchetta. Matteo Berrettini ha lasciato il campo e si seduto sulla panchina, dove è subito stato soccorso dai medici.

Un’interruzione momentanea, poco dopo il tennista è tornato in campo e ha ripreso il set. Un mancamento improvviso dovuto, molto probabilmente, alle elevate temperature e alla sua lunga assenza dal tennis, per motivi personali che non sono stati resi noti. Un periodo buio che lo ha costretto a prendersi del tempo, il suo ritorno in campo era atteso da tutti:

Tutto è partito dal corpo per poi passare alla testa, non riuscivo a ricaricarmi. Nei momenti di difficoltà fisica mi ha sempre aiutato la testa. Dopo l’infortunio alla caviglia all’US Open non riuscivo a trovare la solita energia, era come se l’avessi esaurita. Mi dovevo trascinare per uscire ad andare a fare fisioterapia. Non sapevo dove aggrapparmi. Non stavo bene, sia fisicamente che mentalmente. Sono ripartito dalle basi, prima di tutto dal piacere di giocare a tennis, e ho messo un po’ di ordine dentro di me.

Matteo Berrettini sconfitto da Andy Murray

Dopo la sconfitta contro Andy Murray nel primo turno del Masters 1000 di Miami, il tennista italiano ha spiegato di aver avuto un capogiro e che, in quel momento, la sua vista era annebbiata. Sono stati minuti di spavento per tutti i presenti e per i numerosi fan. Fortunatamente, dopo aver preso i sali minerali e controllato la pressione, si è ripreso e mentre tutti lo applaudivano, Berrettini è tornato in campo ed ha ripreso il match.

