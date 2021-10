Haitem Fathallah morto in campo mentre giocava a basket con la sua squadra. Tragedia nel mondo della pallacanestro, per la perdita di un giocatore che si è improvvisamente accasciato sul campo da gioco. Un malore è risultato fatale. A nulla sono valsi i tentativi di soccorso: nonostante siano subito intervenuti, per lui non c’era più nulla da fare.

Haitem Jabeur Fathallah aveva solo 32 anni. Giocava a basket tra le fila della Fortitudo Messina. Si trovava a Reggio Calabria con la sua squadra siciliana per disputare l’incontro con la Dierre Reggio, a Reggio Calabria, partita valida per il campionato di Serie C Gold.

Mentre era in campo, durante un’azione di gioco, all’improvviso il giocatore di 32 anni si è accasciato al suolo e ha perso i sensi. L’arbitro ha subito fermato la partita per garantire i soccorsi all’atleta, che è stato trasportato in ospedale immediatamente. Ma invano.

Improvvisamente mentre giocava, Haitem Jabeur Fathallah si è sentito male. Subito i soccorritori sono arrivati: anche alcuni medici che si trovavano sugli spalti per dare una mano al team sanitario delle due squadra. Ma non hanno potuto far niente per lui.

Secondo le prime indiscrezioni trapelate, pare che Haitem Jabeur Fathallah sia morto in seguito a una crisi ipoglicemica che ha portato il giocatore al coma immediato. L’atleta sarebbe morto per uno choc diabetico improvviso che non gli ha dato scampo.

Chi era Haitem Fathallah, morto in campo mentre giocava a basket

Haitem Fathallah giocava da tempo a basket. Aveva partecipato a più di 250 partite nei campionati senior di basket. Nato 32 anni fa ad Agrigento, aveva sempre militato in squadre siciliane: il Porto Empedocle, il Racalmuto, il Licata e la squadra di Messina, dove giocava dalla stagione 2016-2017.

Il mondo del basket è in lutto per la sua prematura scomparsa provocata da un male improvviso che non gli ha dato purtroppo scampo mentre era in campo.