È accaduto di nuovo, il cuore di Piera Maggio non trova pace. È stata la stessa mamma della piccola Denise Pipitone a raccontare sul suo profilo cosa è accaduto: “Hanno completato l’opera”. Un gesto che sembra fatto quasi per dispetto, per provocare dolore ad una famiglia che soffre già da 20 lunghi anni.

La piccola Denise Pipitone è scomparsa il 1 settembre del 2004 da Mazara Del Vallo. Di storie, fino ad oggi, se ne sono diffuse tante. Tuttavia, non si è mai arrivati ad una verità. Bugie, depistaggi, denunce, falsi avvistamenti, foto di ragazze che potevano somigliarle. Una delusione dopo l’altra, ma Piera Maggio non si è mai arresa. Più volte, quella che ormai gli italiani chiamano “mamma coraggio”, ha dichiarato che non si fermerà mai, finché qualcuno non le porterà una prova che la sua bambina non ci sia più. Perché Denise potrebbe essere una ragazza di 24 anni che non conosce la sua vera storia.

❤️‍🩹 Hanno completato l’opera. Che tristezza. #Vergogna!

Il murales dedicato a Denise Pipitone e realizzato dall’artista Fabio Ingrassia per il suo 23esimo compleanno è stato di nuovo vandalizzato. Era già accaduto lo scorso 18 gennaio, qualcuno aveva rovinato il disegno della figlia di Piera Maggio, cancellando solo la parola “Verità” e ora, ieri notte, l’opera è stata completata. Chi è stato? Le stesse persone della prima volta? La donna è affranta, ha condiviso una foto con il volto della sua bambina a terra, staccato dal muro. Ha espresso la sua delusione e chiesto che vengano visionate le telecamere della piazza. Dopo la sua prima segnalazione, non è stato preso alcun provvedimento:

Diciamola tutta, ci si stanca anche a chiedere.

Il muro è stato completamente ripulito: la reazione di Piera Maggio

Nei commenti di quello stesso post, Piera Maggio ha condiviso un’altra triste foto, scattata da Pietro Pulizzi. Il muro è stato completamente pulito dal murales ed è tornato bianco. Le parole della mamma di Denise spezzano il cuore: