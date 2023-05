Harry e Meghan, tragedia sfiorata: incidente d’auto dopo l’inseguimento di paparazzi

Nel corso delle ultime ore sta circolando una notizia sconvolgente riguardo Harry e Meghan. Qualche ora fa il portale ‘Page Six’ ha rivelato che, nel corso della serata di ieri, la coppia è stata coinvolta in un incidente d’auto a causa di un inseguimento da parte di paparazzi troppo aggressivi. Scopriamo nel dettaglio cosa è successo.

Una tragedia sfiorata quella che Harry e Meghan hanno vissuto nella serata di ieri. Di ritorno da un evento che si è tenuto a New York, in cui la duchessa di Sussex ha ritirato il premio ‘Woman of Vision’, la coppia si è resa protagonista di un drammatico episodio che ha rischiato di concludersi in una vera e propria tragedia.

Is that Harry & Meghan there, with TWO NYPD police car escorts⁉️🤔🔍🚨🚨🚖💥🚓🚓pic.twitter.com/LK11negAzi — Baroness Bruck (@BaronessBruck) May 17, 2023

Come già anticipato, la notizia è stata divulgata da ‘PageSix’. Secondo il noto portale la coppia si trovava dentro un taxi, in cui era presente anche la madre di Meghan, e ad un certo punto il veicolo dove si trovavano il duca e la duchessa di Sussex ha iniziato ad essere inseguito da paparazzi fin troppo aggressivi.

Queste sono state le parole del noto portale a riguardo:

È iniziato con 12 paparazzi, poi è finito con quattro inseguimenti. La loro guardia del corpo ha fatto del suo meglio per seminarli […] Questo incessante inseguimento, durato oltre due ore, ha provocato molteplici collisioni che hanno coinvolto altre auto sulla strada, pedoni e due agenti del dipartimento di polizia di New York.

‘Page Six’ ha poi rivelato che al momento il duca e la duchessa di Sussex sono scossi per l’incidente di cui si sono resi protagonisti. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire se ci saranno ulteriori aggiornamenti in merito a questa drammatica vicenda.