Harry e Meghan esclusi da Hollywood: ecco il perché

La morte della regina Elisabetta II ha riacceso i riflettori anche su Harry e Meghan che dopo che si sono defilati dalla casa reale, erano un attimo usciti dai radar.

I due sono tornati nel Regno Unito per dare l’ultimo saluto alla sovrana. Harry per l’ultimo saluto ha deciso di non indossare l’uniforme ma il suo linguaggio del corpo mettevano comunque in mostra una sofferenza per la perdita della cara nonna.

Il figlio di Diana non ha nascosto durante il corteo funebre tutto il suo dolore per il triste momento. Harry e Meghan da qualche anno vivono negli Stati Uniti dove a quanto pare starebbero facendo di tutto per entrare a far parte delle star di Hollywood ma senza successo.

Secondo Kara Kennedy, uno degli esperti della casa reale, la coppia sarebbe malvista nelle serale di gala e agli eventi e per questo vengono volutamente non invitati. Sembra che i due non abbiano il carisma e il fascino necessari per la mondanità americana.

In realtà l’esclusione dai red carpet è dovuta al fatto che monopolizzerebbero l’attenzione mediatica tutto su di loro lasciando poco spazio agli altri e all’evento stesso.

“Il motivo principale per cui sono stati esclusi è che gli organizzatori sanno che tutta l’attenzione dei media sarebbe su di loro e toglierebbe l’evento o le persone lì per festeggiare” – ha svelato Kara.

La coppia però nonostante tutto pare abbia già firmato contratti milionari con Netflix e Spotify dopo la rottura con la casa reale.

Anche la famosa intervista che i due rilasciarono qualche tempo fa sarebbe stata registrata appositamente per prepararsi l’ingresso nella mondanità del mondo dello spettacolo.

L’esperta delle vicende di casa reale ha voluto concludere una sua intervista lanciando un messaggio direttamente a Meghan. “Tu e il tuo partner potete acquistare una villa con il codice postale giusto, uscire con le persone giuste e dire le cose giuste ai giusti eventi di beneficenza, ma questo non fa di te una coppia potente di Hollywood” – ha detto.