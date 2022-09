La morte della regina Elisabetta ha causato uno stravolgimento anche nella catena dinastica. Detto del figlio Carlo III che è diventato re, i pronipoti Archie e Lilibet della regina si sono visti privare della onorificenza Sua Altezza Reale.

Una decisione presa da Carlo in persona che vuole in queso modo snellire la corte visto che troppe persone potevano servirsi di questo titolo. E a quanto pare i genitori Harry e Meghan non hanno preso molto bene questa decisione e si parla di un’accesa lite tra il re e il figlio Harry che da qualche anno ha deciso di staccarsi dalle vicende della casa reale.

Fonte: web

Ma al di là dei nomignoli e dei titoli, la mancata onorificenza di Sua altezza Reale, comporta anche delle conseguenze burocratiche.

Attraverso questo titolo i principi infatti possono usufruire dei fondi pubblici e godere della protezione della Polizia, anche questa finanziata da soldi pubblici.

I più malpensanti vedono dietro questa decisione una sorta di ripicca nei confronti della coppia ribelle e di Meghan Markle in particolare. Ma semplicemente una fonte della casa reale ha attribuito la decisione di re Carlo semplicemente per snellire la corte inglese.

“Carlo non ha mai nascosto il desiderio di avere una monarchia più snella, ha capito che gli inglesi non vogliono pagare per un’istituzione troppo numerosa. E poi il balcone di Buckingham Palace rischia di crollare perché sta diventando troppo affollato” – ha detto.

Non è la prima decisione che Harry contesta. Già anni fa quando ha deciso di fare un passo indietro nella famiglia reale, ha intentato una causa contro il ministero dell’Interno inglese.

Secondo il figlio di Carlo la decisione di togliergli le guardie del corpo finanziate con i soldi pubblici dopo le sue dimissioni da reale sono state ingiuste e illegali mettendo a rischio l’incolumità della sua famiglia.