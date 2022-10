Harry e Meghan, la vendetta nei confronti di Re Carlo: c’entrano i nipotini

La situazione tra Harry-Meghan e la famiglia reale era già tesa prima della morte della regina Elisabetta. Indiscrezioni dicono che la situazione si sia inasprita ulteriormente durante i giorni di lutto.

A quanto pare il futuro re Carlo III avrebbe impedito al figlio Harry di portare con sé a Balmoral anche la moglie Meghan. Questo ha causato un ritardo che di fatto non ha permesso ad Harry di vedere la nonna in vita per l’ultima volta.

Fonte: web

Durante le cerimonie pubbliche in onore di Elisabetta la famiglia è sembrata unita nel dolore. Ad Harry è stato permesso anche di indossare l’uniforme militare alla veglia dei principi. Subito dopo i funerali però i duca di Sussex sono volati in California dove a quanto pare starebbero anche per cambiare casa.

L’indiscrezione del settimanale Dipiù in edicola questa settimana parla di una Meghan che si sarebbe legata al dito il trattamento subito durante i funerali della regina Elisabetta II. A quanto pare la moglie di Harry starebbe pensando alla vendetta nei confronti della casa reale e avrebbe minacciato re Carlo con la promessa che non avrebbe più rivisto i nipoti Archie e Lilibet.

Accanto a questa notizia poi ce n’è un’altra di tutt’altro segnale. Fonti inglesi dicono che il funerale della regina è stata l’occasione per i Sussex di avvicinarsi di nuovo alla casa reale.

I due a quanto pare starebbero tentando di limitare i danni. Il principe starebbe cercando di correggere la sua autobiografia che dovrebbe uscire a breve eliminando probabilmente parti dove parla in modo dura della sua famiglia. Al tempo stesso la coppia starebbe cercando anche di modificare i contenuti della loro docu-serie che dovrebbe andare in onda su Netflix con tanto di contratto già firmato.

Insomma sembra che i due stiano tentando l’ultima strada per non staccarsi definitivamente dalla casa reale.