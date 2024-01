Harry Pitman si trovava per strada con i suoi amici in attesa dei fuochi d'artificio. Si è ritrovato coinvolto in un litigio

È accaduto la notte di Capodanno a Camden, nel nord di Londra, ma in poco tempo la notizia ha fatto il giro del mondo. Harry Pitman aveva soltanto sedici anni, è stato accoltellato mentre era per strada in attesa di vedere i fuochi d’artificio.

Quanto è accaduto non è ancora chiaro, la Polizia ha diffuso le immagini di Harry Pitman e ha aperto un fascicolo di indagine per il suo delitto. Il sedicenne si trovava insieme ai suoi amici per festeggiare il Capodanno, quando si è ritrovato coinvolto in un litigio. Qualcuno ha tirato fuori un coltello e si è accanito contro Harry. Dopo l’allarme, il ragazzo è stato portato con urgenza in ospedale, dove i medici hanno provato a fare di tutto. Purtroppo ha perso la mia vita poco dopo aver raggiunto la struttura sanitaria.

Gli agenti hanno lanciato un appello a chiunque fosse presente e abbia visto qualcosa. Qualsiasi informazione adesso potrebbe essere fondamentale per risalire ai responsabili e dare giustizia ad un ragazzo di soli 16 anni.

Il dolore della famiglia di Harry Pitman

L’intera comunità sconvolta e si è unita al cordoglio della famiglia. La sorella di Harry è devastata, non riesce ancora a credere a quanto accaduto. “Mi sembra tutto così irreale. Continuo ad aspettare che entri dalla porta principale. La sua cena è ancora nel forno, la mamma non riesce a toglierla”.

Chi lo conosceva lo descrive come un ragazzo buono, mai litigioso e sempre disponibile per tutti. Nessuno crede al fatto che proprio lui possa aver litigato con qualcuno la notte di Capodanno. Forse si trovava nel posto sbagliato con le persone sbagliate e ci ha rimesso la vita. La madre non riesce a capacitarsi di quanto accaduto, non riesce a mettere via le cose del suo amato figlio, non riesce a togliere il suo piatto. La famiglia chiede solo che venga fatta giustizia.