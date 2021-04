Heather è stata costretta a sposare a 15 anni l’uomo che l’aveva messa incinta dopo che il padre l’ha “accompagnata” da lui

Heather aveva solo 14 anni quando è stata violentata. A 15 anni è stata costretta dal padre a sposare il suo stupratore. E pochi mesi dopo ha subito un aborto. La povera Heather racconta la sua incredibile e triste storia, lasciando tutti senza parole quando ammette di dormire oggi con una pistola vicina al letto. Perché solo così si sente al sicuro.

Aveva solo 14 anni quando è stata violentata. Stava festeggiando il suo quindicesimo compleanno. Indossava in testa ancora la tiara. Quando il padre l’ha caricata in auto con l’uomo che l’aveva appena stuprata.

Il genitore bisbigliava qualcosa al suo orecchio, ma lei non sapeva cosa stava tramando alle sue spalle. Lui, l’uomo del quale si fidava di più al mondo, la stava portando contro la sua volontà in un altro stato per costringerla a sposare il suo stupratore.

Heather ha incontrato Aaron, di 10 anni più grande di lei, quando ha trovato lavoro nel negozio di articoli i pesca del padre. Una notte lei era ubriaca e lui l’ha violentata nella sua roulotte. Era più grande ed era spaventata, non lo raccontò a nessuno. Poi il padre scoprì che era incinta e allora mise in piedi un piano per far sposare Aaron ed Heather, così lui si sarebbe presa cura del bambino.

La mamma di Heather viveva in un altro stato, non sapeva niente di tutto ciò. Keith Strawn è finito in carcere per aver costretto la figlia a sposare l’uomo che l’aveva violentata.

Ma Heather non è l’unica ragazza ad aver subito tutto ciò. Più di 200mila bambini, alcuni di 12 anni appena, si sono sposati negli Stati Uniti tra il 2000 e il 2015. L’85% di loro era una ragazza.

Quando si pensa alle spose bambina si pensa a paesi lontani da noi per chilometri e cultura. Ma negli occidentalissimi USA succede lo stesso. Ed è ora di dire basta!