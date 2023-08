Un lutto molto grave ha sconvolto il mondo dello sport britannico. Helen Smart, ex nuotatrice inglese, con apparizioni anche alle olimpiadi, si è spenta all’improvviso durante il sonno. Si trovava a Lake District, una regione al nord dell’Inghilterra, insieme a tutta la sua famiglia per festeggiare il 40esimo compleanno del fratello Rob.

Quella di Helen Smart è stata una carriera molto importante nello sport. Come nuotatrice, a cavallo tra la fine degli anni novanta e i primi del 2000 aveva ottenuto anche importanti premi.

Alle olimpiadi di Sydney del 2000, per esempio, aveva partecipato alla finale dei 200 metri a dorso. Nel 1998 aveva ottenuto una medaglia di bronzo ai giochi del Commonwealth e poi diverse medaglie d’argento al World Short del 1999.

Terminata la carriera sportiva aveva deciso di seguire le orme di suo papà che era un insegnante e anche lei è diventata docente. Ha prima insegnato e poi è addirittura diventata preside alla Worsley Mesnes Community Primary School, lo stesso istituto dove aveva lavoratoil suo papà.

In questi giorni si trovava in vacanza insieme alla sua famiglia a Lake District. Durante il sonno è successo l’impensabile. Probabilmente un malore l’ha portata via senza che nessuno se lo aspettasse o potesse far qualcosa per evitarlo.

Il dolore per la morte di Helen Smart

L’ex campionessa era molto legata a Lake District. Pur non essendo nata lì e non vivendoci, lo aveva comunque scelto come posto ideale per alcuni dei momenti più belli della sua vita. Come il matrimonio ad esempio.

I familiari raccontano di lei, che diceva sempre di sentirsi come a casa lì. Ora hanno aperto una raccolta fondi che servirà a costruire una statua o comunque un monumento alla sua memoria.

Straziante davvero il dolore della famiglia di Helen. La sorella Nicola ha parlato ad alcuni giornalisti, spiegando che Helen stava bene e che nessuno riesce a spiegarsi come sia stato possibile.