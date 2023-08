Malore durante la vacanza dai nonni materni, bambina di 19 mesi muore in ospedale davanti agli occhi dei suoi genitori

Una vacanza per una famiglia di Pesaro si è trasformata presto in un dramma. La loro bambina di 19 mesi, chiamata Soleil purtroppo ha perso la vita dopo un ricovero in ospedale, a causa di un malore improvviso, che alla fine non le ha lasciato scampo.

Sono davvero tante le persone sconvolte ed addolorate da questa perdita così improvvisa e straziante. La salma è tornata in Italia nel pomeriggio di sabato 16 agosto e successivamente è stato anche celebrato il funerale.

Stando alle informazioni rese note da alcuni media locali, i fatti sono avvenuti nei giorni scorsi. La famiglia vive nel comune di Centobuchi, ad Ascoli Piceno, ma in questi giorni erano in Albania per una vacanza.

Erano andati a trovare i nonni materni e con i genitori c’era tutti e tre i loro figli. Fino a quel momento sembrava essere una vacanza come le altre. La coppia aveva contratto il Covid, ma la situazione non sembrava essere grave.

Un giorno anche la bimba di 19 mesi ha iniziato a stare male. In un primo momento l’hanno tenuta in casa, ma visto che le sue condizioni sono presto peggiorate, hanno deciso di trasportarla d’urgenza in ospedale.

Tuttavia, i medici non sono riusciti a fare nulla per salvarle la vita. Purtroppo la piccola Soleil ha perso la vita davanti agli occhi inermi dei suoi genitori, che non l’hanno mai lasciata sola.

Il rientro in Italia della salma della bambina di 19 mesi

La stessa struttura ospedaliera ha richiesto ulteriori esami ed accertamenti, anche per capire cosa è successo e la causa dietro il suo improvviso e straziante decesso. Da ciò che è emerso Soleil, prima di quel momento non ha mai avuto gravi problemi di salute.

Tutta la comunità è addolorata e sconvolta da questa perdita così grave e straziante. Per la famiglia doveva doveva essere una vacanza che si è trasformata presto in un dramma. Il sindaco di Monteprandone, Sergio Loggi ha detto: