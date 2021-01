“Ho avuto paura di morire, ora non lo faccio più”, Lillo Petrolo racconta la sua esperienza e cosa gli è successo per colpa del Covid

Durante il programma ItaliaSì, il famoso comico Lillo Petrolo ha voluto raccontare la sua esperienza dopo la positività al Covid-19. Un’esperienza che di certo non dimenticherà mai e che ha sentito di dover condividere con il pubblico italiano. Le parole di Lillo, durante la sua intervista con Marco Liorni:

Sto benino, ora mi sto riprendendo. Il Covid con me si è espresso al massimo. Tutto quello che poteva darmi di brutto me l’ha dato. Dalla febbre altissima ai dolori, per poi arrivare alla polmonite. Sono stato ricoverato in ospedale con la polmonite bilaterale e anche tre giorni in terapia intensiva. Me la sono vissuta al massimo della negatività. Mia moglie, invece, per fortuna ha avuto solo piccoli sintomi.