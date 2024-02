Nella serata di ieri, venerdì 2 febbraio, il programma “Quarto Grado” si è occupato del caso di Giulia Cecchettin. In questa occasione hanno mandato in onda dei messaggi inediti, in cui la ragazza parlava con delle sue amiche e diceva che per la prima volta ha avuto paura di Filippo Turetta.

Il 22enne la sera dell’11 novembre dello scorso anno, ha messo fine alla vita della ragazza. Non riusciva ad accettare l’idea che lei non volesse tornare con lui ed ha scelto di compiere il delitto.

La giornata di ieri per la famiglia di Giulia, è stata davvero molto importante. Questo perché dopo il suo decesso hanno avuto la possibilità di poter avere il conferimento della sua laurea postuma, visto che avrebbe dovuto discutere la tesi solo 5 giorni dopo essere scomparsa.

Il programma Quarto Grado è riuscito a mandare in onda dei nuovi messaggi di Giulia, in cui parlava con le sue amiche. Stava raccontando di una discussione con il fidanzato e che in questa occasione ha avuto davvero paura.

La ragazza ha spiegato che lui si era arrabbiato perché con le amiche dell’università sarebbero dovute andare a fare una colazione, solo donne e lui faceva il possibile per convincerla a non andare.

Il nuovo audio inedito di Giulia Cecchettin

CREDIT: RAI

Ho un problema pesante. Vi avevo mai parlato delle litigate con Pippo quando esco da sola con le amiche dell’uni? Premette che non mi tratta mai male, mai mai, e che sono davvero felice con lui. Durante la strada ha insistentemente provato a convincermi a dire di no alle altre o a provarmi a convincerle a fare in modo che fosse un invito per tutti e non solo per noi tre. Mi ha detto cose tipo: ‘Perché mi fai questo? Perché sei così cattiva?’

Mi ha fatto intendere che potrebbe arrivare a lasciarmi. Abbiamo già avuto discussioni simili, ma oggi mi sono resa conto che avevo paura. Nel senso che era davvero cattivo con le parole e con i gesti che mi faceva proprio paura. Io non so proprio come comportarmi. Lo amo ma quando cadiamo su questo argomento, penso che sia tutto sbagliato.

Il conduttore parlando appunto con gli ospiti in studio, ha spiegato che questi messaggi potranno portare a Filippo Turetta, l’aggravante dello Stalking. Quindi anche una condanna all’ergastolo.