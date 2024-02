Nella mattina di oggi, venerdì 2 febbraio la famiglia di Giulia Cecchettin ha partecipato alla cerimonia della 22enne, deceduta per mano del suo ex fidanzato, Filippo Turetta. Oltre al padre Gino, anche la sorella maggiore Elena, ha voluto ricordarla.

Nonostante le polemiche nate alla vigilia di questo giorno così importante, in tanti hanno scelto di essere presenti, tra questi anche la Ministra Annamaria Bernini. Tanti anche gli amici di Giulia. Il papà ha voluto leggere un lungo discorso. Nel quale ha detto:

Oggi ci riuniamo in questa toccante cerimonia a memoria di Giulia per celebrare la sua laurea. E desidero esprimere la mia profonda gratitudine a coloro che con cuore e dedizione hanno reso possibile questo tributo. Il conferimento di laurea che avevo in mente aveva protagonista una ragazza stupenda che non vedeva l’ora d’indossare la sudata e meritata corona d’alloro. Cara Giulia, mentre parlo ti immagino di fronte a me con il tuo sorriso leggero anche se lontana, troppo lontana.

Non hai potuto assaporare di persona la felicità per il meritato traguardo e penso sia un atto di riconoscenza dovuto per quanto hai dato alla nostra famiglia, per quanto hai fatto per gli altri durante la tua esistenza e per quanto ancora stai facendo per tutti

Il ricordo della famiglia di Giulia Cecchettin

Hai provocato uno squarcio nelle nostre coscienze, nella mia per prima. Ero fiducioso che avresti fatto grandi cose nella tua vita, ma non mi rendevo conto di che gigante tu fossi. Mi manchi, ci manchi più dell’ossigeno. Sarai sempre nel cuore di chi ti ha amato e conosciuto, sarai sempre nel nostro cuore.

In questo momento così emozionante, in tanti sono scoppiati a piangere, ricordando Giulia e come ha perso la vita. Anche la sorella Elena, ha voluto ricordarla in questo momento che per lei doveva essere così importante. La ragazza ha detto: