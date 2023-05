“Ho un tumore al quarto stadio, mi rimangono mesi di vita”, l’annuncio di Michela Murgia

Ha deciso di sposarsi, così che suo marito possa spargere le sue ceneri in Corea. Michela Murgia ha un tumore al quarto stadio

Una notizia che ha gettato nello sconforto tantissime persone. Michela Murgia, scrittrice, blogger, drammaturga, critica letteraria e opinionista televisiva italiana, ha raccontato di avere un tumore.

Purtroppo la diagnosi è stata terribile, un cancro al quarto stadio. Michela Murgia ha rivelato che le rimangono pochi mesi di vita.

Mi hanno tolto cinque litri di acqua dal polmone. Stavolta il cancro era partito dal rene. Ma a causa del Covid ho trascurato i controlli. Mi restano mesi. Mi sposo perché lo Stato chiede un ruolo, mio marito saprà cosa fare. Spargere le mie ceneri nell’oceano in Corea. Spero di non morire finché la Meloni è premier.

Queste le parole di Michela in un’intervista con il Corriere della Sera. L’agonia della scrittrice è iniziata nel 2014, quando l’intruso ha colpito un polmone. Le metastasi purtroppo si sono diffuse. Un carcinoma renale al quarto stadio.

Ha raccontato che si sta curando con biofarmaci, sperando di vivere più tempo possibile. I medici le hanno purtroppo detto che le rimangono mesi di vita.

Michela Murgia, le metastasi sono già ovunque

Un’operazione non avrebbe senso. Le metastasi sono già nei polmoni, nelle ossa e nel cervello.

Nel 2014, durante la campagna elettorale, aveva scoperto quel “mostro” dentro di se. Ma Michela Murgia aveva scelto di non diffondere la notizia, perché non voleva che le persone avessero pena o che l’accusassero di sfruttare la malattia .

Ho tenuto duro, sono andata a curarmi fuori dalla Sardegna. Se avessi fatto la chemio a Cagliari, mi avrebbero riconosciuta e sarei finita sui giornali.

La campagna elettorale l’ha aiutata a pensare ad altro. Perché quando non si ha altro a cui pensare, il cancro diventa l’unico pensiero fisso.

Io invece mi alzavo la mattina e pensavo al comizio, agli aerei che dovevo prendere, alle persone, alla politica da fare.

La notizia si è diffusa nelle ultime ore ed è immenso l’affetto che la scrittrice sta ricevendo. Ha svelato di aver acquistato una casa a Roma con ben 10 letti per tutta la sua famiglia. Ha scelto di sposarsi per dare a suo marito la possibilità di realizzare il suo ultimo desiderio ed ha scritto un libro intitolato “Le tre ciotole”. Si tratta di ciotole che usa per mangiare quel poco che le è concesso: