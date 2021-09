Lutto tremendo per la star del cinema mondiale Hugh Jackman. Suo padre, Christopher John Jackman è morto e ad annunciarlo ci ha pensato proprio l’attore di Hollywood, attraverso la pubblicazione di un toccante post sul suo profilo di Twitter. A rendere ancor più commovente il tutto, c’è il fatto che l’annuncio sia arrivato nel giorno in cui in Australia si festeggia la festa del papà.

Se Hugh Jackman è lo straordinario attore e uomo che è oggi, gran parte del merito è anche e soprattutto di colui che è sempre stato il suo eroe, suo papà.

Christopher John Jackman è purtroppo morto qualche giorno fa e a dare la notizia del decesso ci ha pensato lo stesso attore di Hollywood, attraverso la pubblicazione di un post molto triste sul suo account di Twitter. Nel post, si legge:

Nelle scorse ore mio padre è morto in pace. Se è vero che in me c’è una profonda tristezza, allo stesso tempo sono travolto da un enorme senso di gratitudine e amore. Mio padre era, in una sola parola, straordinario. Ha dedicato la sua intera vita alla famiglia, al suo lavoro, al suo credo. Prego affinché adesso lui sia in pace con Dio.

Il rapporto di Hugh Jackman con suo padre

Christopher è sempre stata la roccia su cui Hugh si è aggrappato fin dai primi anni di vita. L’attore viveva a Sidney insieme a suo padre, a sua madre, ai suoi due fratelli Ian e Ralph e alle sue due sorelle, Zoe e Sonya.

Quando aveva solo 8 anni, sua madre Grace ha deciso di andare via per non tornare mai più. Quindi Hugh è rimasto a Sidney con i suoi fratelli e suo padre. Sua madre, invece, è tornata in Inghilterra portando via le sue due sorelle più piccole.

Da piccolo non riusciva a capire come avesse mai potuto, sua madre, abbandonare la sua famiglia così. In diverse interviste ha raccontato di come la cosa lo facesse sentire a disagio.

Crescendo, poi, ha provato a capire i veri motivi che aveva spinto la donna a compiere questo passo ed ha permesso alla donna di riavvicinarsi.