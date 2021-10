Da Perugia arriva una storia che ha dell’incredibile. Uomo dopo 20 anni e la separazione dalla moglie, scopre che i due figli non sono suoi: li ha cresciuti e amati come se fosse il loro padre naturale, sospettando sempre di non esserlo e avendo poi la conferma. La coppia va in tribunale. E sul loro caso i giudici prendono una decisione che ha lasciato tutti senza parole.

L’imprenditore umbro ha mantenuto per 20 anni i suoi due figli. Quando ha deciso di separarsi dalla moglie (le pratiche della separazione sono state avviate nel 2000) ha però scoperto di non essere il padre dei due ragazzi. Lo aveva sempre sospettato, ma la conferma è arrivata solo con l’esito del test del Dna.

Marcello Pecorari, legale dell’uomo, spiega:

Tecnicamente è stato riconosciuto un danno endo-famigliare legato al comportamento ritenuto illegittimo del coniuge per aver fatto credere all’altro che i figli fossero stati i suoi.

Il padre per 20 anni ha mantenuto i suoi figli, pensando che fossero suoi. Non ha fatto mancare loro nulla durante tutte le fasi della separazione. Anche se il sospetto che non fossero figli biologici suoi lo ha sempre avuto in cuor suo.

Quando è riuscito a ottenere il via libera per il test del Dna, ha chiesto il disconoscimento formale della paternità, che è diventato effettivo solamente del 2018. Da allora le battaglie legali sono continuate, fino alla recente decisione dei giudici del tribunale di Perugia.

Cresce figli che non sono suoi: i giudici condannano la moglie

La donna è stata condannata a risarcire l’ex marito di 150mila euro. Lo ha sempre ingannato da quando nel 1990 hanno deciso di sposarsi perché lei era rimasta incinta: un matrimonio riparatore che non ha mai convinto l’imprenditore, nemmeno dopo la seconda gravidanza.

Nel 2006 quando ha scoperto la relazione extra-coniugale della moglie e ha avviato le pratiche legali della separazione il lungo iter per arrivare finalmente alla verità, dopo anni di bugie.